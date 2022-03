Palazzo Ducale si tinge di blu per il trentennale del 118

In occasione del Trentennale del 118, il 27 marzo, il Comune di Sassari ha accolto l’appello dell’Anci e del comitato promotore e illuminerà di blu la facciata di Palazzo Ducale per manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione verso le centinaia di migliaia di medici, infermieri, volontari, tecnici e autisti hanno dato il massimo, con professionalità e impegno, per raggiungere le persone in pericolo e in stato di bisogno.

Il colore blu è stato scelto per “identificare” le diverse iniziative svolte da istituzioni e associazioni in questa occasione.