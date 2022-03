Oristano – Mercoledì 9 marzo Confcommercio Oristano organizza l’evento OPP><DAY

A Oristano il 9 Marzo Confcommercio Oristano, da un’idea del gruppo dei Giovani Imprenditori, organizza mercoledì 9 Marzo 2022 l’evento OPP><DAY fiera del lavoro e dell’autoimprenditorialità.

OPP><DAY si rivolge alle imprese che cercano lavoratori sia generici che con precise qualifiche professionali, alle persone in cerca di lavoro sia con esperienza che non.

La partecipazione alla fiera è libera e gratuita. Tutti coloro che cercano un lavoro o lo vogliono cambiarlo possono partecipare curiosare tra i banchi chiedere informazioni lasciare il proprio cv e conoscere le imprese partecipanti.

“L’evento si pone l’obiettivo di favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro, sostenere le imprese nella corretta gestione delle risorse umane, promuovere la rete tra operatori del settore – dichiara Ferruccio Diana – presidente del gruppo Giovani. Ad oggi nel sito dell’Associazione – “Le aziende cercano” – è possibile consultare le oltre 70 posizioni di lavoro aperte offerte dalle imprese che sono 28.

“La ricerca di personale sta diventando un problema in tutti i settori, la Fiera del Lavoro vuole essere un primo strumento per facilitare domanda e offerta e favorire l’occupazione. Ad esempio ora è in emergenza il comparto turistico ricettivo- prosegue Nando Faedda Presidente Confcommercio.

Le offerte delle aziende lo evidenziano: si cercano camerieri, cuochi, bagnini, addette ai piani, manutentori, governanti, pizzaioli, aiuti cuochi. Sono altresì numerose le offerte anche nel commercio e nell’artigianato. Si cercano commesse, magazzinieri, addetti all’e-commerce, addetti al banco vendita delle carni, salumieri, addetti all’ortofrutta muratori, elettricisti, meccanici, agenti di commercio nel settore della sanificazione ambientale, prodotti di fissaggio e utensileria, manutenzione di autoveicoli commerciali e agricoli.

Agenti di commercio anche per il settore estetico e farmaceutico di alta gamma. Si cercano anche geometri con esperienza, termoidraulici, geometri muratori e manovali edili. Presenti le offerte rivolte a personale da primo inserimento per cui non sono richiesti particolari requisiti”.

L’evento si svolge in partnership con l’ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Oristano l’Ente Bilaterale del Turismo e l’ Ente Bilaterale del Terziario.

I Consulenti del Lavoro- dichiara Eugenia Sequi- Presidente dell’Ordine saranno a disposizione sia dei candidati che delle aziende e ricevere informazioni su forme contrattuali, incentivi e agevolazioni, supporto nella ricerca dei lavoratori e presentazione delle candidature.

Gli Enti Bilaterali del turismo e del terziario daranno informazioni su formazione e aggiornamento professionale gratuito.

Il programma della giornata che si svolgerà al primo piano degli uffici di Confcommercio in Via S. Mele 7G, prevede:

9.00 -18.00 apertura degli stand dei partner del progetto.

9.00 -18.00 apertura delle sale dedicate all’incontro domanda offerta, colloqui tra chi offre e chi cerca.

15.00-16.00 “Da capo a leader, cronaca di un’avventura possibile” – con Luciano Ziarelli.

L’importante evento pomeridiano, che si svolgerà in streaming, nasce dalla collaborazione con CFMT, ed è dedicato agli imprenditori della provincia per avere nuovi stimoli e suggerimenti sul governo dell’impresa.

Hanno scritto di Luciano Ziarelli e del suo progetto SMILE (www.smilemanager.it) e della sua attività di autore teatrale i principali media, da ”La Repubblica a Il Sole 24 Ore e Milano Finanza, da Class a Gente Money, Espansione e L’Espresso, da Cosmopolitan a Donna Moderna. RAI Educational ha prodotto un suo programma a puntate, registrato nei principali teatri italiani.

Per la sua attività ha ricevuto il Premio Lido Vanni per l’eccellenza nella formazione. È autore di “Imprese da ragazzi!”, Ed. ERI-RAI, “SMILE MANAGER”, FAZI Editore, “Prove di volo”, FAZI Editore “La Papera e il coniglio: manuale di sopravvivenza all’incertezza” FAZI Editore, è co-autore con altri di “Sconcerto globale”, Apogeo Editore e di “No smoking company” Kowalsky Editore.

L’incontro in streaming con Luciano Ziarelli è aperto a tutti ma i posti sono limitati è preferibile preiscriversi.

CFMT da oltre 25 anni si occupa di formazione e aggiornamento dei manager delle aziende del Terziario. Nata da un’intuizione di Confcommercio e Manageritalia, è un centro di formazione di alto livello che sostiene le imprese nel guardare al futuro.