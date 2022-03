Oristano – I libri di Mario Virdis, per sostenere il Centro Antiviolenza Donna Eleonora

Il Rotary Club di Oristano e l’Associazione 50&Più di Oristano, nella sala convegni della UNIFIDI-CONFCOMMERCIO in via S. Mele, per il 19 marzo prossimo con inizio alle ore 16, hanno organizzato un incontro per la presentazione delle opere dello scrittore Mario Virdis. Scopo principale dell’incontro, oltre quello di far conoscere al pubblico “Chi è Mario Virdis”, è quello di ufficializzare il dono da lui fatto, al CENTRO ANTIVIOLENZA “DONNA ELEONORA” di Oristano, in quanto ha deciso di devolvere il ricavato della vendita dei suoi ultimi due libri, Pensieri in libertà e Riflessioni poetiche, al Centro oristanese che assiste le donne vittime di violenza.

L’iniziativa è il proseguimento del progetto, avviato negli anni scorsi dal Rotary Club di Oristano, in favore della benemerita associazione. La presentazione avrà come relatore Raimondo Zucca, autore anche della prefazione dei diversi libri di Mario Virdis.

La serata, oltre la descrizione e la motivazione delle opere dell’autore, prevede anche la lettura di un piccolo brano di ciascuno di essi.

Oltre alle autorità, sono stati invitati all’incontro anche i rappresentanti del Centro Antiviolenza, Belle Donne, Fidapa, AIRC, Lilt, Tito Sedda, Giuseppe Obinu e altri. L’autore delle opere ha così commentato la sua iniziativa: “Da tempo avevo in mente di contribuire e a fare qualcosa per sostenere l’attività dell’Associazione Donna Eleonora – ha spiegato – sarà Raimondo Zucca a presentare le mie opere, che raccontano “Il mio percorso di vita”. Un sincero ringraziamento va anche all’Associazione 50&Più e al Rotary club di Oristano, che hanno organizzato l’evento, ma un grosso ringraziamento va anche a tutte le persone che vorranno partecipare – ha concluso lo scrittore – nella certezza che saranno numerose e certamente faranno il possibile per venire incontro alle esigenze di questa benemerita Associazione”.