Oristano: chiusura provvisoria ponte sommergibile Silì

Oristano: il 30 marzo chiusura provvisoria del ponte sommergibile di Silì

Oristano:

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva, mercoledì 30 marzo, dalle 9 alle 12, nel ponte sommergibile di Silì sarà istituito il divieto transito veicolare e pedonale, sosta e fermata.

Lo stabilisce un’ordinanza comunale che prevede anche che il traffico sarà deviato nelle strade adiacenti.

ORDINANZA:

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato

assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli “Uffici in Staff del Sindaco” comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta mezzo mail in data 28.03.2022, presentata dal Responsabile unico del

procedimento nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Straordinaria e messa in opera delle

misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Silì” tendente ad

ottenere l’emissione di apposita ordinanza di modifica della circolazione stradale dall’argine

lato strada provinciale fino all’argine lato frazione di Silì, in data 30 marzo 2022, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

considerata l’esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene

opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti

l’ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il

Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. l’istituzione del divieto transito veicolare e pedonale, sosta e fermata nella strada comunale per Silì sul ponte sul Tirso, nel tratto compreso tra l’argine lato strada provinciale e l’argine lato frazione di Silì, in data 30 marzo 2022, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

2. il traffico verrà deviato nelle strade adiacenti;

3. nel tratto di cui al punto 1 che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli

strumentali ai lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;

4. la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la

presenza di operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;

5. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di

Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a

risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

6. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della

circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di

validità (es.: autorizzazione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico, e

Ordinanza Dirigenziale COMUNE DI ORISTANO altro), senza le quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;

prescrive:

1. l’obbligo all’impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:

a) l’apposizione della prescritta segnaletica e dei dispositivi luminosi notturni;

b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;

c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o

rimossa appena il cantiere è terminato;

d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;

e) l’adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione

veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;

2. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro

impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale

bituminoso;

3. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;

4. l’osservanza, in generale, delle disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo

Regolamento di esecuzione ed attuazione;

5. l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;

6. l’obbligo all’impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra

dei mezzi meccanici ed eventuale gru e accertarsi che durante l’esecuzione dei lavori

stessi, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;

7. l’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l’art. 79 (Visibilità dei segnali) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;

8. che il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della

pubblica incolumità;

9. che durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall’ordinanza, i veicoli

autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla

segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;

10. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in

conseguenza dell’esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando

le specifiche responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della

circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a

carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale

tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in

materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Ordinanza Dirigenziale

COMUNE DI ORISTANO

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del nuovo Codice della Strada la

vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/03/2022

Istruttore: Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente

BASOLU GIOVANNI MARIO

con firma digitale