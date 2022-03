On. Mele (Lega): interesse per il dibattito sui Canadair

On. Mele (Lega): “Interesse per il dibattito sulla richiesta da me fatta in merito ai Canadair”

On. Mele (Lega): CAGLIARI, 3 marzo 2022 – “Come auspicato, il dibattito sulla richiesta da me fatta attraverso una interrogazione all’Assessore della Difesa dell’ambite finalizzata all’individuazione, in accordo con il Governo e la Protezione civile, di una diversa base dei Canadair in Sardegna per la stagione degli incendi, ha suscitato l’interesse di tanti, tra cui anche quello dell’On.Mura.

È infatti apprezzabile la fermezza con cui il consigliere di FdI, Francesco Mura, si prodighi in difesa del suo Assessore.

Dovrebbe invece pensare a difendere il suo territorio senza ogni volta farne una questione di casacca.” – dichiara il consigliere della LEGA, On. Annalisa Mele – “Quello che mi spiace e che il collega non non abbia prestato la dovuta attenzione nella lettura dell’interrogazione, che non voleva essere ne un’attacco all’Assessore ne al Partito che rappresenta in Giunta.

Quello che invece ho chiesto è la sua disponibilità, visto il ruolo che ricopre, per farsi parte attiva nei confronti del Governo e della Protezione civile per rivedere gli accordi valutando la possibilità di un diverso e più baricentrico dislocamento dei Canadair.

Mi sorprende invece che l’On. Mura pensi che un’esponente della Giunta non posso interloquire con il Governo perché il suo Partito a Roma fa parte dell’opposizione.” – prosegue il Consigliere Mele

“Poiché io, invece, nutro piena fiducia nell’Assessore Lampis e nel lavoro che fin oggi a svolto nell’interesse di tutta la Sardegna, a prescindere dal partito di cui fa parte, ritengo che sosterrà, nell’interesse comune la mia richiesta di rivedere gli accordi con la Protezione civile portando casa il miglior risultato.

E sono altresì sicura che la stessa fiducia sia riposta anche dal collega e amico Francesco Mura.

Ecco perché mi aspetto che l’Assessore della Difesa dell’ambiente, nella sua qualità di componente della Giunta regionale e delegato nella protezione del nostro territorio, avvii immediatamente le interlocuzioni con il Governo e la Protezione civile per addivenire in tempi rapidi alla soluzione ottimale.” – conclude l’On. Mele