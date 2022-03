On. Marino su iniziativa Solinas ADSP Nord Sardegna

ON. MARINO SU INIZIATIVA PRESIDENTE SOLINAS E ADSP NORD SARDEGNA

ADSP NORD SARDEGNA

MARINO, GRUPPO MISTO: “BENE LA LETTERA DEL GOVERNATORE SARDO AL MINISTRO GIOVANNINI”

UN ALTRO PASSO VERSO IL RICONSOCIMENTO DI UNA GIUSTA RIVENDICAZIONE

“Accolgo con soddisfazione la lettera inviata dal presidente della Regione, Christian Solinas, all’attenzione del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per sensibilizzare il Governo all’accoglimento della richiesta di istituzione dell’Autorità portuale del Nord in Sardegna, con sede a Olbia”.

Nardo Marino, deputato del Gruppo Misto e componente della Commissione Trasporti commenta così l’iniziativa del presidente Solinas.

“Il governatore sardo – afferma Marino – ha sposato le legittime rivendicazioni di un territorio che chiede la rivalutazione del sistema portuale alla luce dei dati di traffico e delle peculiarità del Nord Sardegna.

“La lettera di Solinas – dichiara il deputato gallurese –sostiene le motivazioni indicate nell’ordine del giorno a mia firma, presentato e accolto dal Governo nell’ottobre del 2021, in cui chiedevo un impegno reale a valutare una modifica dell’attuale struttura dell’ADSP del Mare di Sardegna in modo da valorizzare le vocazioni e aspettative del Nord Sardegna”.

Aspettative che lo scorso 14 febbraio hanno raccolto il parere unanime del Consiglio comunale di Olbia, convocato in seduta pubblica e aperta per discutere della necessità di dare al territorio un ente dedicato a curare gli interessi e la vocazione portuale di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa Gallura, i cui porti – in base a quanto indicato negli atti amministrativi finora approvati a livello locale, regionale e nazionale – delineano i confini della nuova Autorità Portuale del Nord Sardegna.

Un ente capace di recepire le esigenze socio economiche della Gallura, con i porti già menzionati, e del sassarese, con lo scalo di Porto Torres.

“Auspico – chiude Nardo Marino – che il ministro Giovannini risponda positivamente alle richieste delle istituzioni territoriali avviando il procedimento necessario all’attivazione dell’ADSP del Nord Sardegna”.