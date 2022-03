Oh!eh? – Da Venerdì 25 Marzo in radio

“Devi fare i conti” – Il nuovo singolo della band umbra prodotto da Paolo Benvegnù

Da venerdì 25 marzo sarà disponibile in radio “Devi fare i conti” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo della band umbra OH!EH?, estratto dall’omonimo album prodotto da Paolo Benvegnù. Nel brano si raccontano le conseguenze dell’amore e della fedeltà alla propria libertà: ferite che non rimarginano, pagine che non si chiudono, conti che non tornano, frammenti con cui proviamo a riordinare quello che ci accade.

«”Devi fare i conti” è una sorta di riassunto di tutti i temi, di tutte le canzoni contenute nell’album, una specie di bignami del disco – racconta la band – è una canzone istintiva, sicuramente quella più rock nonostante l’uso dell’elettronica e il programming. Dà un’idea di quello che possiamo essere su un palco e oltretutto ha un che di crudele in quell’elencare continuo non viene risparmiato nulla, le ferite non rimarginano, i conti non tornano mai».



Il brano è estratto da “OH!EH?”, l’album omonimo della band disponibile dall’11 marzo: «È un disco che ha che fare con il tempo, con il passato come scintilla ma anche come arma contro questo presente fatto di sentimenti addomesticati, di canzoni decorative e di musica di sottofondo, se è vero che il modo migliore per servire la propria epoca è tradirla.

Biografia

Il progetto OH! EH? nasce nel 2014. Ne fanno parte Fabio Calzuola (synth, programming), Alessandro Di Loreto (basso), Andrea Mattiucci (chitarra), Emanuele Principi (voce, chitarra, piano), Alessandro Raspa (batteria, percussioni). Il lavoro di scrittura a casa, in macchina, al lavoro, in sala prove, in studio, porta alla realizzazione del full lenght: “Non di Amore”, composto da nove brani e pubblicato il 12 maggio 2016. L’album catalizza l’attenzione della critica specializzata e in seguito il gruppo si esibisce dal vivo lungo tutta la penisola. Dal 14 gennaio 2022 è disponibile “Amedeo e Jeanne” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo della formazione umbra che anticipa l’album omonimo prodotto da Paolo Benvegnù.