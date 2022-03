OFFICINA PASOLINI: la programmazione di aprile si rinnova di nuove proposte con nuovi ospiti

Come ogni mese si rinnova di nuove proposte l'offerta culturale di Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, alle 21:00 in presenza al Teatro Eduardo De Filippo e in streaming sulla pagina Facebook.

Venerdì 1 per festeggiare l’uscita del secondo album Tuttapposto torna Senna, il progetto cantautorale guidato da Carlo Senna, autore classe ’89 diplomatosi nella sezione Canzone del Laboratorio artistico diretto da Tosca, e coadiuvato dal fratello Simone e Valerio Meloni, polistrumentisti del litorale romano. Per l’occasione, i Senna hanno organizzato un Analog Listening Party in cui il pubblico, oltre ad assistere allo showcase con intervista pubblica e live della band, potrà ascoltare l’album direttamente dai nastri originali su cui è stato inciso. Vincitori della Targa per il ‘Miglior autore’ al Premio Bindi 2020 e fra gli otto vincitori di Musicultura 2020, a due anni di distanza dal disco d’esordio Sottomarini i Senna tornano con un nuovo album home-made che continua ad abbracciare il lavoro artigianale per regalare dieci brani in cui immergersi con tutti i cinque sensi.

Lunedì 4 #Inmoltisogni ospita il Premio Bianca D’Aponte, il contest per cantautrici, a cui si potrà ancora accedere tramite bando fino al 30 aprile 2022 e le cui finali si svolgeranno il 28 e 29 ottobre ad Aversa. Una serata dedicata al cantautorato femminile e al premio intitolato alla giovane musicista campana, scomparsa prematuramente. Sul palco saliranno quattro protagoniste della storia del concorso giunto al 18° anno di vita, cioè Claudia Angelucci (vincitrice nel 2014), Chiara Bruno (menzione per il miglior testo nel 2019), Isotta (vincitrice dell’ultima edizione) e Agnese Valle (premio della critica nel 2016). Ospite speciale sarà Mariella Nava, artista da molto tempo legata al Premio e già madrina dello stesso. A condurre ci saranno Carlotta Scarlatto e Enrico Deregibus.

Martedì 5 salgono sul palco del Teatro Eduardo De Filippo gli attori di Superficie Live Show – Attori sul palco a portata di video con i loro spettacoli in pillole che non vogliono essere teatro in streaming, bensì una forma di esibizione che mette al centro di tutto l’artista e la sua performance. La serata, ideata e condotta da Matteo Santilli, è composta da cinque monologhi – drammatici o comici, sia inediti sia tratti da opere famose teatrali – brevi video con racconti e testimonianze di attori, registi, sceneggiatori affermati. Nel corso della serata vedremo alternarsi: Pietro Angelini con un componimento sul tema dell’amore o meglio sul tema del dolore provocato dall’assenza dell’amore; Bianca Mastromonaco con il suo monologo tratto dal testo A corpo morto di Vittorio Franceschi; Valeria Angelozzi e Luisa Borini con Amiche da morire, un dialogo scritto da Angela Ciaburri che racconta di come anche un’amicizia duratura possa essere messa in crisi a causa di motivi apparentemente futili; Enoch Marella in anteprima per Superficie con il primo episodio della sua trilogia All you can vax dal titolo Dentro la nuvola Pfizer.

La serata sarà accompagnata dalla musica di Carlo Amleto, anche protagonista di uno sketch tratto dal varietà Contenuti zero. E ancora, Sonia Barbadoro sarà protagonista della rubrica Superficie speech: spazio in cui si invitano artisti sul palco chiedendogli di sviluppare un argomento, partendo da una parola input assegnata. Infine, Gianluca Mastronardi, regista della serata, salirà sul palco per un’intervista sull’uso delle telecamere nel mondo teatrale dopo che la pandemia ha portato a una necessaria digitalizzazione dello spettacolo dal vivo.

Mercoledì 6 l’ospite di Prospettive d’autore, il ciclo di incontri ideato e condotto da Valentina Farinaccio, è Jonathan Bazzi. La sua vita letteraria è cominciata con il romanzo autobiografico Febbre, tra i libri finalisti del premio Strega nel 2020, in cui ha raccontato la sua febbre, quella costante e spossante che lo ha poi fatto scoprire sieropositivo. Da allora, Bazzi è diventato uno degli autori più amati e seguiti. Una voce sempre appuntita e travolgente su tutto ciò che è contemporaneo, presente. Corpi minori, appena uscito per Mondadori, fa un passo indietro. Bazzi squarcia il passato con le parole, racconta la periferia, ancora Rozzano, e l’amore. Difficile, splendido, doloroso, poetico: semplicemente amore.

Venerdì 8 un grande speciale evento sarà anche un concerto nel quale Piero Brega, architetto ma soprattutto cantautore romano, già frontman e voce del Canzoniere del Lazio, presenta il suo ultimo disco edito da Squilibri, Mannaggia a me, in compagna di Danilo Rea, Lucilla Galeazzi, Rita Marcotulli, Enzo Pietropaoli e la sua full band con Oretta Orengo all’oboe. Ognuno di loro suonerà e racconterà un pezzo di cammino comune. La serata è arricchita dalla proiezione di due inediti incontri visivi con Giovanna Marini e Paolo Portoghesi a cura di Jonathan Giustini.

In particolare, il video-racconto con il grande architetto romano sarà ambientato nella sua casa museo di Calcata e sarà l’occasione per ripercorrere il singolare e inedito rapporto che lega Brega architetto a questo gigante del ‘900. I due hanno lavorato insieme a grandi progetti, come ad esempio la costruzione della Moschea di Roma. Insomma una serata di musica, ma anche di racconti che abbracceranno cinquant’anni ed oltre della nostra storia culturale.

Lunedì 11 è la volta di Moodboard, il ciclo di appuntamenti dedicato ai nuovi artisti della canzone italiana. I due giovani ospiti di Riccardo Zianna che andremo a scoprire questa volta sono: Ainè, all’anagrafe Arnaldo Santoro, classe ’91, cantante, musicista, polistrumentista e produttore con studi musicali in alcune delle più prestigiose università del mondo. Fra i nomi più apprezzati del soul, neo soul e r&b italiano, inserito nel 2019 tra i venticinque italiani emergenti più promettenti da Vanity Fair e Mtv, ha all’attivo collaborazioni tra le molte con Giorgia, Willie Peyote, Ghemon, Sergio Cammariere, Davide Shorty, Colapesce, Serena Brancale.

Hangover è il suo ultimo singolo che anticipa l’uscita del nuovo Ep Alchimia. Con lui sul palco ci sarà Maria Faiola, cantautrice e polistrumentista con diverse collaborazioni che la vedono arrangiatrice, voce e paroliera. Nel 2021 ha collaborato con Nayt ri-arrangiando il brano Passerà e ad aprile dello stesso anno ha pubblicato il suo primo singolo Pazienza, seguito da Lunapiena e Santi e sirene. I video in uscita preannunceranno l’uscita del suo primo EP indipendente.

Martedì 12 alle 20:30 torna il cinema a Officina Pasolini con la proiezione del film Pasolini, un delitto italiano, film del 1995 diretto da Marco Tullio Giordana. La pellicola, che fu presentata in concorso alla 52a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ricostruisce le vicende del processo contro Pino Pelosi, accusato dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini.

OFFICINA PASOLINI – HUB CULTURALE #aprile22

Venerdì 1 aprile

Analog Listening Party

presentazione del disco Tuttapposto di Senna

con Senna

ospite Aldo Marinelli

~

Lunedì 4 aprile

Premio Bianca D’Aponte in tour

presentazione del 18° concorso riservato alle cantautrici italiane

ospite Mariella Nava

con Claudia Angelucci, Chiara Bruno, Isotta, Agnese Valle

conducono Enrico Deregibus e Carlotta Scarlatto

~

Martedì 5 aprile

Superficie Live Show

conduce Matteo Santilli

attori Pietro Angelini, Bianca Mastromonaco, Luisa Borini, Valeria Angelozzi, Enoch Marella, Sonia Barbadoro, Carlo Amleto

interviene Gianluca Mastronardi

~

Mercoledì 6 aprile

Prospettive d’autore

Valentina Farinaccio incontra Jonathan Bazzi

~

Venerdì 8 aprile

Piero Brega and Friends

in Mannaggia a me

in compagnia di Danilo Rea, Lucilla Galeazzi, Rita Marcotulli, Enzo Pietropaoli

e due inediti incontri visivi con Giovanna Marini e Paolo Portoghesi a cura di Jonathan Giustini

la band

Ludovico Piccinini chitarra

Emanuele Marzi basso

Piero Fortezza batteria

Oretta Orengo oboe, corno inglese, canto

Piero Brega voce e chitarra

~

Lunedì 11 aprile

Moodboard

conduce Riccardo Zianna

ospiti Ainè e Maria Faiola

~

Martedì 12 aprile

Pasolini, un delitto italiano

regia Marco Tullio Giordana

proiezione

Gli eventi saranno fruibili anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Officina Pasolini.

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

per assistere agli eventi è necessario prenotarsi a questo link

http://officina-pasolini.eventbrite.com

ed essere in possesso di greenpass rafforzato e indossare mascherina Ffp2

Per collegarsi a #InMoltiSogni FB: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento. Per aggiornamenti www.officinapasolini.it