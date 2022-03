Nuovo Totocalcio, 55 vincitori fanno “13”

Cadono i tre jackpot accumulati dal concorso precedente del nuovo Totocalcio. Nell’ultimo concorso ci sono stati infatti vincitori sia per la “Formula 9”, per la “Formula 11” e per la “Formula 13”. Per il prossimo concorso non sono quindi previsti jackpot, ma alle sei categorie di gioco andrà la relativa quota del prossimo montepremi. E’ quanto rende noto l’agenzia specializzata Agimeg. advertisement Ecco le quote ed i vincitori per ogni singola categoria di gioco del nuovo Totocalcio: Formula 3 438 vincitori per una quota di 13,00 euro Formula 5 159 vincitori per una quota di 56,00 euro Formula 7 85 vincitori per una quota di 191,00 euro Formula 9 30 vincitori per una quota di 1.716,00 euro Formula 11 46 vincitori per una quota di 4.433,00 euro Formula 13 55 vincitori per una quota di 24.369,00 euro