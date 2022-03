Nuovo singolo di Don Pero disponibile dal 3 Marzo

Don Pero – “Wesh Poto”, la voce del rapper torna forte e chiara in un racconto ricco di immagini, fra denuncia e speranza

Nuovo singolo di DON PERO: “Wesh Poto” disponibile dal 3 Marzo.

La voce del rapper immortala a tinte forti ricordi e immagini del suo quartiere, fra denuncia e speranza.

advertisement

3 marzo 2022: Il talentuoso artista siciliano DON PERO torna dal 3 marzo 2022 con il nuovo singolo WESH POTO, fuori per Giaguaro Empire e distribuito da Believe.

Questa nuova prova discografica segue la pubblicazione negli scorsi mesi di Petit e G, brani con cui il rapper classe 2000 si è distinto suscitando grande interesse fra gli addetti ai lavori ed entusiasmo e sostegno da parte dei propri fan.

Wesh Poto, espressione che corrisponde a un “hey bro” diffuso soprattutto fra i giovani come Don Pero, è un titolo che l’artista ha scelto volutamente per attirare a sé l’attenzione della sua gente e instaurare un dialogo diretto.

In questo modo prosegue un racconto, nel modo più vicino, empatico e familiare possibile, iniziato fra le vie del proprio quartiere fra ricordi d’infanzia, nostalgia del passato (Petit), timori e ambizioni del presente (G).

Una storia che in Wesh Poto si arricchisce di immagini forti, nate dalle esperienze perlopiù spiacevoli e di disagio che Don Pero ha fatto proprie osservando il mondo intorno a sé, imprimendole per sempre nella propria mente.

Un mondo fatto anche di malavita, di vicende di famiglie che vivono l’incubo dell’estorsione e di chi, come i coetanei di Don Pero, si trova di fronte alla scelta di vivere un’esistenza al limite della legalità perché priva di alternativa.

Uno strano tizio una volta al mese

Entra a chiedere i soldi dentro i negozi

Di chi non copre nemmeno le spese

E ha i figli che in casa chiudono le dosi

Don Pero è testimone di tutto ciò che accade intorno a lui (Lo descrivo così bene, sembra che lo vedi), con un occhio vigile e consapevole (I miei occhi in strada, come marciapiedi), ma ha ancora in mano un prezioso dono: la possibilità di poter scegliere, con una nuova speranza.

Ho trovato un lavoretto per non finire in piazza

L’onestà ripaga, ma non mi accontentava

Ero l’unico di zona senza un SH

Ora l’unico di zona che ha cambiato casa

Wesh Poto è un altro tassello che si aggiunge alla florida produzione discografica di Don Pero degli ultimi mesi.

In ogni suo nuovo singolo, l’artista sta facendo entrare progressivamente i suoi ascoltatori nel suo mondo, e ben presto ne resteranno completamente catturati.

Il videoclip ufficiale di Wesh Poto, disponibile su YouTube dalle 19.00 di oggi, è diretto da Graziano Piazza.

Ascolta in digitale

CREDITS AUDIO:

Artista: DON PERO

Produzione, Rec, Mix & Master: 47Milano

Produzione esecutiva: GIAGUARO EMPIRE

Distribuzione: BELIEVE

CREDITS VIDEO:

Diretto da: GRAZIANO PIAZZA

Script & editing: DON PERO

BIO – DON PERO:

Giampier Francesco Lateano, in arte Don Pero, è un rapper e songwriter italo-dominicano classe 2000, cresciuto a Ferla in provincia di Siracusa. Sin da piccolo è fan del rap, prima di quello americano di Eminem, Kanye West e Jay Z e poi di quello italiano dei Club Dogo e Marracash.

Si approccia prima alla scrittura, grazie al padre che gli fa ascoltare già dall’infanzia il cantautorato italiano.

Successivamente si dedicherà alla musica dalle vibes latine trasmesse dalla madre di origini domenicane.

Sceglie lo slang siciliano, mescolato all’italiano, per rappresentare con verità la sua realtà e la sua gente.

Nel 2020 pubblica i suoi primi singoli tra cui Vita mia, che riceve subito riscontri positivi raggiungendo più di 1 milione di streaming sulle piattaforme digitali, trasmesso anche da Radio 105.

Successivamente firma con l’etichetta indipendente Giaguaro Empire e pubblica Undici e Ammò con Enzo Benz.

A giugno 2021 esce Esse Erre (SR), un nuovo inno legato alla città.

A settembre 2021 pubblica Petit, uno spaccato di vita e ricordi fra le bellezze del suo quartiere e della Sicilia, un brano dalle sonorità molto fresche che ha dato nuovo slancio al suo percorso musicale.

A novembre esce invece G, il brano più intimo mai pubblicato finora da Don Pero.

BIO – GIAGUARO EMPIRE:

Nasce nel 2021 grazie all’incontro tra Gianluca Sacco, Tobia Pennisi e Marco Rabuazzo, con la partecipazione di Skinny come direttore artistico e un team assodato con grande esperienza nel panorama musicale.

Fanno parte del roster artisti urban come Don Pero, Enzo Benz e il giovane beatmaker Nry. Giaguaro Empire si affianca a Shut Up, realtà musicale indipendente più longeva, in attività dal 2012.

Gli anni successivi sono quelli delle scelte più importanti: Shut Up si fonde con l’omologa catanese Pulp, il roster si amplia ed evolve.

La produzione delle nuove uscite così si concentra sul nuovo disco de L’Elfo e sulle nuove leve Reiven, Zooka e sull’It-pop del giovane cantautore Cicciosacco.

I progetti prendono sempre più forma e cominciano a prospettarsi all’orizzonte dialoghi con mercati più consistenti.

La priorità rimane sempre la stessa: più voce, più volume, più spazio per gli artisti siciliani.

Ad oggi, Shut Up continua a ricercare nuove connessioni e a seguire con dedizione le sue uscite discografiche, volgendo la propria opera anche al management di artisti come Enzo Benz e Don Pero.