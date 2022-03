Nuovo album di Raoul Moretti disponibile da oggi

Da oggi disponibile in digitale “LE INTERMITTENZE DELLA VITA”, il nuovo album strumentale dell’arpista italo-svizzero RAOUL MORETTI.

Da oggi, mercoledì 9 marzo, a due anni esatti dall’inizio del primo lockdown, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download:

“LE INTERMITTENZE DELLA VITA”, il nuovo album strumentale dell’arpista italo-svizzero RAOUL MORETTI (https://apple.co/3I3VU3F).

“Le Intermittenze della vita” (Tune Core/Believe Digital):

contiene 12 brani di musica strumentale in cui l’artista si propone di ridefinire le frontiere musicali dell’arpa.

Racconta il percorso cronologico e l’evoluzione psicologica-emotiva vissuta durante il periodo di lockdown.

Raoul Moretti, attraverso suoni e tecniche non convenzionali, declina l’utilizzo dell’arpa elettrica come emanazione diretta, per esprimere sé stesso come artista ed essere umano.

L’art-work del disco è a cura di Giada Negri. Prodotto e scritto dallo stesso Raoul, il disco vanta preziose collaborazioni.

Ha collaborato con il cantante sardo Beppe Dettori, che ricorre a un uso particolare delle corde vocali.

Ma anche con i musicisti Wan Xing e Chan Shek Ming, che suonano in maniera sperimentale gli strumenti a corde della tradizione cinese, il Guzheng e il Guqin.

Il disco è strutturato in quattro parti, ciascuna composta da tre brani.

Nella prima parte viene rappresentato in musica il punto di vista delle persone e le immagini esterne, come il silenzio delle città deserte e i runner solitari;

nella seconda parte lo sguardo si apre al mondo e alla Cina, rappresentata nei suoni dagli strumenti a corde della tradizione cinese;

la terza parte, invece, descrive in musica gli aspetti psicologici dei momenti di crisi dovuti alla persistenza della situazione;

infine, l’ultima parte porta con sé la nascita di una forza interiore dell’uomo, con la speranza che tutto finisca.

«Ispirandomi al titolo del libro “Le intermittenze della morte” del geniale scrittore portoghese José Saramago, ho pensato di realizzare una sorta di diario musicale per descrivere le emozioni e gli umori di questa esperienza “stra-ordinaria” a cui l’umanità si è dovuta adattare – dichiara Raoul Moretti –.

Ho sempre desiderato comporre un’intera colonna sonora per un lungometraggio e all’inizio l’idea per questo progetto era quella di creare la musica per un film distopico.

Ma con il trascorrere delle settimane abbiamo scoperto che il tempo di “straordinarietà” diventava più lungo di quello che speravamo non fosse, con tutte le conseguenze quotidiane connesse, sia dal punto di vista sociale, sia psicologico, sia economico.

La realtà dispotica la stavamo vivendo, non era più finzione».

Questa la tracklist di “Le intermittenze della vita”: “09 Marzo 2020”, “Strade deserte”, “Il Runner solitario”, “Sars-CoV-2”, “Al di là delle Sabbie”, “Stasi frenetica”, “Di Ansie e paure”, “Di Pensieri ossessivi”, “Di Attacchi di Panico”, “Andrà tutto…”, “Notti di Coprifuoco”, “Un’alba meravigliosa”.

Raoul Moretti è un arpista italo-svizzero versatile e sperimentale, con un approccio molto originale allo strumento.

Oggi è uno degli arpisti più innovatori con una traiettoria artistica internazionale.

Si è esibito in oltre 20 Paesi in tutto il mondo e ha portato la sua arpa in differenti generi musicali come avant-garde, pop-rock, electronics e classic.

Ma anche in altre forme d’arte come danza, pittura, cinema e video-installazioni e, infine, in teatri, discoteche, strade, strutture ospedaliere e stazioni.

In vent’anni di attività, dopo esperienze in ambito classico cameristico e lirico-sinfonico, ha collaborato con tanti artisti:

come la violoncellista Julia Kent, il violinista e cantautore Michele Gazich, Paolo Fresu, Gavino Murgia, Franco Mussida, Davide Van de Sfroos;

come pure con il gruppo svizzero Vad Vuc, i Maisie, Max Brigante, Fiorello, il comico Leonardo Manera, l’attrice Isabella Carloni, i video artisti Olo Creative Farm e i progetti Nichelodeon e Wuji Ensemble.

All’attivo ha una ventina di incisioni discografiche, tra i quali tre dischi da solista per arpa elettrica.

Ha vinto il premio L’artista che non c’era 2020, il premio Archivio Cervo 2020 in duo con Beppe Dettori ed è arrivato come finalista alle Targhe Tenco 2020.

È l’ideatore e il direttore artistico del Festival Internazionale Arpe del Mondo, che riunisce in Sardegna i migliori arpisti di tutti i generi da ogni parte del mondo.

www.raoulmoretti.it – www.youtube.com/c/RaoulMoretti

www.instagram.com/raoulmorettiharp – www.facebook.com/UnconventionalHarpist

Milano, 9 marzo 2022