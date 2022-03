Nuoro aderisce alla campagna M’illumino di meno 2022

Il Comune di Nuoro ha aderito alla campagna 2022 “M’illumino di meno”, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, Rai Radio2 e Rai per il Sociale.

Quest’anno la celebre campagna radiofonica, arrivata alla diciottesima edizione, invita i cittadini (oltre allo spegnimento simbolico di luci) a pedalare, migliorare i propri stili di vita, sprecando meno risorse e aumentando l’efficientamento energetico delle proprie abitazioni.

Domani, venerdì 11 marzo, il giardino comunale di Villa Melis, aderendo al motto di “spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare!”, ospiterà un ricco calendario di iniziative.

Grazie alla collaborazione dell’Agenzia regionale Forestas verranno messe a dimora circa 250 specie vegetali autoctone, donate dalla stessa agenzia. Durante la mattinata il personale di Forestas supporterà i bambini di tre classi della scuola primaria “Nuoro 2 Rione Italia” nelle attività di piantumazione, con il più alto obiettivo di trasmettere una coscienza ambientale rivolta al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione e conservazione dei beni ambientali. Nel pomeriggio si proseguirà con la piantumazione del giardino con il coinvolgimento dei giardinieri del Comune, dei ragazzi che frequentano il centro di aggregazione di Villa Melis e dei volontari delle associazioni Nuoro Migrantes, Caritas, Ut unum sint, Senza Riserve e della Cooperativa Sociale Lariso che gestisce i servizi educativi del Comune di Nuoro.

Le attività dell’intera giornata saranno accompagnate da momenti di animazione, merenda di gruppo e convivialità.

«L’iniziativa “Mi illumino di meno” nel giardino di Villa Melis – dichiara l’assessora al Verde urbano Eleonora Angheleddu – si integra perfettamente e si aggiunge a un progetto di riqualificazione più ampio che rientra nel grande piano del verde cittadino. Nasce, infatti, dall’idea di ricollegare il giardino al tessuto del quartiere e dall’esigenza di migliorare la fruibilità e la sicurezza dei giardini, ponendosi come obiettivo primario la valorizzazione dell’area verde in tutta la sua estensione». «Negli ultimi mesi – spiega Angheleddu – abbiamo incrementato la presenza degli elementi vegetali esistenti, inserito un nuovo impianto di irrigazione, messo a dimora 250 mq di prato verde, piantato nuove alberature, siepi ed essenze fiorite, aggiunto nuovi arredi tra i quali una rastrelliera per le biciclette, gazebo, panchine, tavoli e una fontanella. Questo intervento di restyling – conclude l’assessora – riguarda un’area abbandonata da diversi anni, una ristrutturazione d’insieme di un altro polmone verde al centro della nostra città».

advertisement

«La nostra amministrazione è sempre stata sensibile alle tematiche dell’integrazione e del dialogo interculturale – afferma l’assessora alle Politiche sociali Fausta Moroni –, abbiamo accettato con entusiasmo la proposta della cooperativa “La Carovana”, che gestisce il progetto Sai )Sistema di accoglienza e integrazione del Comune di Nuoro) di aderire all’iniziativa. Sono convinta che questa giornata possa anche rappresentare una buona occasione di promozione della solidarietà e dell’accoglienza».