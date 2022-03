Nasce Floressence – Il Tuscan Dry Gin immaginato a Firenze e ispirato a Caterina dè Medici

Marzo 2022 – È nato Floressence, il dry gin immaginato a Firenze e ispirato a Caterina De’ Medici e al suo profumo.

Floressence nel suo nome porta le radici dell’idee che lo hanno ispirato: Firenze, la città in cui è stato immaginato, il Rinascimento, con lo spirito creativo de la Renaissance, e la florealità delle botaniche usate per la sua creazione.

Floressence è il primo gin che nasce ispirandosi alla formulazione di un profumo, quello della Regina Caterina De’ Medici, che da Firenze inebriò con le sue fragranze anche la Corte di Francia.

Un gin dal profumo riconoscibile e indimenticabile, con note di bergamotto, gelsomino, lavanda, neroli d’arancia e bacche di ginepro.

Floressence è un gin secco non classico, capace di rendere omaggio a un percorso sensoriale unico, rispettando perfettamente il DNA della categoria. Fra gli spirits, il gin è senza dubbio il più adatto a replicare e far rivivere il bouquet del blend in grado di rendere onore alla “purezza” del distillato.

Il creatore della formula di Floressence è Oscar Quagliarini. Firma nel mondo degli spirits e conosciuto come Bartender Profumiere, Oscar è considerato uno dei migliori barman d’Europa e nella lista dei Top World Bartender. Amante dei grandi classici e delle nuove tendenze del bere miscelato, appassionato di aromi e botaniche è stato il primo a creare un bar dedicato alla ricerca degli aromi da degustare.

Oscar Quagliarini ha saputo cogliere la sfida di trasformare un profumo in gin, realizzando la ricetta esclusiva di Floressence: un gin secco, armonioso ed equilibrato, con un particolarissimo sentore floreale. Poche ma preziose botaniche, capaci di far emergere uno spirit intenso, complesso nella sua semplicità e nell’equilibrio delle parti.

Ottimo da degustare da solo – per un viaggio sensoriale – ma perfetto anche in mixologia, perché capace di aggiungere spessore e carattere a un Negroni o a un Gin Tonic.

Floressence è la proposta per chi ama sperimentare nuove armonie nel gin, per gli intenditori, per chi ama i gin secchi e profumati e vuole superare i confini della propria comfort zone per provare qualcosa di intrinsecamente innovativo.

Floressence è dedicato a una grande figura storica femminile: Caterina De’ Medici, amata e odiata allo stesso tempo, la donna che ha portato in Francia la cucina, il galateo, l’uso della forchetta, il balletto ma anche l’arte e la tradizione della profumeria. Regina Bianca dalla raffinata eccentricità, e allo stesso tempo Regina Nera, per la sua capacità – insieme al suo fidato profumiere Renato Bianco, poi René le Florentin per i parigini – di creare veleni partendo dalle essenze e tessere trame politiche molto astute.

Al collo di Caterina, già dal suo arrivo in Francia, un pomander. Una sfera d’oro che portava al collo contenente profumate essenze – capace di salvarla dal cattivo odore – e adesso simbolo e sigillo di Floressence. Un simbolo iconico diventato prima marchio e poi stemma del tappo della bottiglia, da conservare e collezionare: si dice che porti fortuna.

Floressence – il gin ostinato, caparbio e irriverente – viene presentato in anteprima assoluta al Taste 2022, dal 26 al 28 marzo (Fortezza da Basso – Padiglione Spadolini, Stand E22) e sarà in distribuzione a partire dal 1° giugno 2022.