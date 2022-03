Myface-Mytrees di Skill4life(R)evolution conclude il percorso di alberografia nato per offrire agli adolescenti strumenti di conoscenza delle specie arboree locali utili a comprendere e promuovere azioni di tutela e di interesse conservazionistico di esemplari endemici

Venerdì 8 aprile si presentano i risultati ottenuti e si chiuderà la giornata con la messa a dimora, nel cortile della propria scuola, delle 150 piante donate da FoReSTAS.

Martedì 5 e martedì 12 aprile un altro appuntamento di beach clean-up, l’attività curata dal partner Clean Coast Sardinia che coinvolgerà gli studenti e le studentesse dell’Istituto Eleonora d’Arborea in una mezza giornata dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti sul lungomare Viale Golfo di Quartu.

Cagliari, 28 marzo 2022 – Proseguono le attività di Myface-Mytrees, azione facente parte del più ampio progetto Skill4life(R)evolution, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo politiche della famiglia, che ha come obiettivo quello di rafforzare il recupero degli apprendimenti e della socialità dei minori attraverso lo sviluppo delle life skills (emotive, relazionali e cognitive) con metodologie e approcci basati sulla natura, quali la nature therapy e l’outdoor education. Myface-Mytrees è un percorso di dendrografia o alberografia che nasce per offrire agli adolescenti strumenti di conoscenza delle specie arboree locali, necessari per comprendere e promuovere azioni di tutela di esemplari endemici o di interesse conservazionistico. L’azione ha visto il coinvolgimento attivo delle classi terze dell’Istituto Comprensivo 3 di Quartu Sant’Elena (Scuola di infanzia, primaria e secondaria e di 1° grado).

Dopo aver seguito gli incontri nel mese di marzo – durante i quali esperti naturalisti hanno insegnato in aula come distinguere le principali specie arboree, come riconoscerne l’età e lo stato di salute – gli studenti coinvolti hanno creato i contenuti per costruire la Web App di MyFace-MyTrees da utilizzare come strumento divulgativo. Divisi in gruppi, hanno identificato (My-Face) il proprio albero o arbusto bisognoso di tutela (My-Tree), per cui hanno creato le schede descrittive e un breve video promozionale. Inoltre, grazie al supporto dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), la scuola riceverà in dono 15 esemplari di ognuna delle 10 specie di arbusti studiati. Venerdì 8 aprile, a seguito di una breve plenaria di presentazione dei risultati ottenuti, i ragazzi coinvolti nel progetto metteranno a dimora, nel cortile della propria scuola, le 150 piante donategli, compiendo un importante gesto simbolico di contrasto alla deforestazione, alla perdita della biodiversità e dei cambiamenti climatici.

advertisement

La mappa interattiva che risulterà e le campagne di tutela del verde verranno promosse su canali social dedicati e coinvolgeranno anche le comunità di riferimento. Infatti, gli utenti che utilizzeranno la web app avranno accesso ad una mappa su cui potranno localizzare le nuove piantumazioni realizzate grazie alla spinta propulsiva generata dal progetto. Questo particolare percorso educativo avvierà un meccanismo di mappatura preliminare necessario alla definizione di soluzioni per una maggiore conoscenza e valorizzazione dei polmoni verdi del territorio e incentiverà la creazione di nuove aree verdi.

Ma non finisce qui, perché martedì 5 e martedì 12 aprile si terranno altri due appuntamenti di beach clean-up, l’attività curata dal partner Clean Coast Sardinia che coinvolgerà gli studenti e le studentesse dell’Istituto Eleonora d’Arborea in una mezza giornata dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti sul lungomare Viale Golfo di Quartu. Ancora una volta il percorso educativo passerà dalla teoria alla pratica grazie alla guida di Vittoria Sirena, Anna Kowalska e Claudia Murroni, volontarie di Clean Coast Sardinia. Gli studenti e le studentesse si occuperanno della pulizia della spiaggia divisi in gruppi, muniti di guanti, pinze e sacchi per una raccolta differenziata.

Myface-Mytree e Skill4Life(R)evolution

Myface-Mytree, percorso di dendrografia o alberografia che nasce per offrire agli adolescenti strumenti di conoscenza delle specie arboree locali, necessari per comprendere e promuovere azioni di tutela di esemplari endemici o di interesse conservazionistico, si inscrive nel più ampio progetto Skill4Life(R)evolution, finanziato nel 2021 nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Educare Insieme” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – con soggetto responsabile Malik ETS e Associazione Culturale Terras e Associazione Clean Coast Sardinia come partner. Skill4Life(R)evolution ha come obiettivo quello di rafforzare il recupero degli apprendimenti e della socialità dei minori attraverso lo sviluppo delle life skills (emotive, relazionali e cognitive) con metodologie e approcci basati sulla natura, quali la nature therapy e l’outdoor education. Propone iniziative, compatibili con le norme sanitarie, volte al recupero delle competenze cognitive e sociali e a sperimentare interventi innovativi per la riorganizzazione delle attività scolastiche/extrascolastiche e della didattica. È rivolta principalmente agli/alle adolescenti che frequentano i quattro Istituti superiori convenzionati nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O. ex A.S.L.): Liceo classico e scientifico Euclide, Liceo linguistico, umanistico, economico sociale Eleonora d’Arborea, Istituto istruzione superiore (nautico – industriale) Buccari-Marconi e Liceo scientifico Pacinotti di Cagliari.

Clean Coast Sardinia – https://cleancoastsardinia.org/

È un’associazione di volontariato nata nel 2018 in Sardegna, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare sulle questioni ambientali riguardanti le nostre coste, le spiagge e il mare. Pulendo le spiagge e i litorali, sostenendo uno stile di vita a basso impatto ambientale con l’obiettivo di limitare soprattutto il consumo di plastica, promuovendo il turismo eco-sostenibile ed educando i più giovani all’azione di salvaguardia e rispetto del territorio, l’Associazione opera affinché la nostra bellissima Isola rimanga tale e non debba mai condividere il triste destino di molti luoghi nel mondo i cui mari e le coste sono ormai inondati dai rifiuti. Il desiderio e l’augurio più grande è che, chi è nato qui, così come chi ha scelto quest’Isola come sua nuova casa o per la propria vacanza, possa continuare a godere di questo paradiso terreste chiamato Sardegna!