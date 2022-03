Musical. Aperte le prevendite per lo spettacolo benefico della Dance Dream

Lo spettacolo benefico, in programma nelle serate del 25 e 26 maggio al teatro Bogart di Cesena, si intitola Niente è impossibile Charlie. In platea atteso anche Christian Ginepro.

Si è aperta lo scorso 17 marzo la prevendita di Niente è impossibile Charlie, il nuovo musical allestito nelle serate del 25 e 26 maggio al teatro Bogart di Cesena (inizio spettacoli ore 20.45).

Dopo due anni tormentati dalla pandemia, riprende dunque la regolare programmazione della Asd Dance Dream di Cesenatico che, tra circa due mesi, porterà sul palco cesenate uno spettacolo benefico organizzato in collaborazione con l’associazione “Paola Piraccini” e con la casa Accoglienza “Luciano Gentili”.

Portato in scena dal cast già ammirato nello spettacolo “Billy Elliot”, il musical è ispirato al famoso libro per ragazzi “La Fabbrica di Cioccolato” di Roal Dahl. Atteso per la serata Christian Ginepro, il “Willy Wonka” italiano che, come sempre, ha dato il suo prezioso contributo alla realizzazione dello spettacolo.

Info

I biglietti costano 18 euro (ridotto euro 15 per bambini e ragazzi fino ai 12 anni). E’ in vigore, fino al 30 aprile, anche una promozione dedicata ai gruppi: ogni cinque biglietti da 18 euro, il sesto ingresso è in omaggio (Info e prenotazioni al 347 918 22 44).