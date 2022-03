Motori e solidarietà. Promuovere la donazione del sangue con il rally

A San Gavino Monreale si scaldano i motori per la prima edizione del “The AVIS Rally Show”, l’evento organizzato dalla locale sezione AVIS in collaborazione con Thalassa Azione Onlus ed il pilota di rally e donatore di sangue Fabio Sitzia fra i quali esiste, già da diversi anni, una collaborazione per promuovere la donazione del sangue.

“Avevo da tempo l’idea di organizzare a San Gavino un evento motoristico con una stretta finalità sociale; considerata la carenza di sangue di questo periodo e la necessità che ne deriva, ho pensato di sfruttare la mia auto da rally per creare qualcosa che coinvolgesse il pubblico e che fosse d’aiuto alla causa. Così ho proposto agli amici della sezione AVIS di organizzare insieme quello che abbiamo deciso di chiamare “The Avis Rally Show”, ci racconta Fabio Sitzia, “un evento che vuole essere divertimento ma sopratutto un’opera di sensibilizzazione”.

Diego Cotza, presidente di AVIS San Gavino ed appassionato di rally, ha colto la palla al balzo: “con Fabio collaboriamo ormai da diversi anni, quando partecipa alle gare non mancano mai i nostri adesivi sulla sua Mitsubishi Evo, siamo veramente felici di poter portare il rally a San Gavino e poter parlare allo stesso tempo di donazione di sangue”.

L’evento, patrocinato anche dal Comune di San Gavino, si terrà domenica 10 aprile dalle 9 alle 14 presso il Piazzale Giudici Falcone e Borsellino (piazzale ospedale).