Mobilità elettrica e nuove strade: Somma Vesuviana si trasforma

Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana): “Riprendiamo nell’opera di eliminazione degli incroci stradali pericolosi”.

Strade nuove, ben 16 già in pochi mesi ed ora altre 10, eliminazione degli incroci pericolosi, illuminazione pubblica tutta nuova e a risparmio energetico con 4000 apparecchi a Led, colonnine per auto elettriche, sentinelle dell’ambiente con ricariche elettriche e rilevatori di polveri sottili!

“Ripartiamo con le nuove strade. A breve realizzeremo il nuovo incrocio sul secondo tratto di Via Aldo Moro. A tale riguardo abbiamo dato il via alla fase iniziale dei lavori. In questi mesi sul territorio di Somma Vesuviana sono state riasfaltate ben 16 strade ed altre 10 lo saranno a breve. Ad esempio in 40 anni non era mai stata riasfaltata la centrale Via Aldo Moro, noi lo abbiamo fatto e nelle prossime settimane proseguiremo anche con il secondo tratto”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Nuove strade e mobilità elettrica.

“Abbiamo installato ben 4000 apparecchi a led realizzando per intera la nuova pubblica illuminazione. Con questo progetto Somma Vesuviana contribuirà al risparmio di ben 289 tonnellate equivalenti di petrolio, ma anche 1548.000 kwh all’anno e oltre 800 tonnellate di Co2 in meno immesse in atmosfera. In queste ore si parla molto di energia e dunque Somma è la prima smart city ai piedi del Monte Somma.

Abbiamo anche installato la prima “sentinella dell’ambiente” – ha concluso Di Sarno – ma ne metteremo anche un’altra. Perché “sentinella dell’ambiente”? Si tratta di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche ma che allo stesso tempo monitora anche i livelli di polveri sottili nell’aria. Ne installeremo un’altra e metteremo, sempre a Somma Vesuviana, anche altre 8 ricariche per auto elettriche. Siamo entrati anche nella rete “Smart Resilient Cities” che ci offrirà l’opportunità nell’investire in una mobilità urbana elettrica!”.