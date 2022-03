Meteo Sardegna: Peggioramento nel corso della giornata sulla Sardegna

VENERDI’: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale occidentale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale orientale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle interne meridionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle interne settentrionali nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Rasserena in serata; sui rilievi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare di Sardegna e Canale da poco mosso a mosso; Tirreno poco mosso.