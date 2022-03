Meteo del w.end in Sardegna: tempo instabile e piogge

Correnti più fredde di origine artica alimentano un’ampia circolazione depressionaria sull’Italia. In Sardegna nuvolosità irregolare, più compatta a ridosso dei comprensori montuosi centro-occidentali, con occasione per deboli piogge o pioviggini intermittenti in particolare su Nurra, Logudoro e Barbagia; fenomenologia scarsa o del tutto assente altrove in un contesto di variabilità atmosferica. Dalla serata tendenza a nuovo peggioramento a partire da Costa Verde, Sinis, Iglesiente e Campidano. Temperature in sensibile diminuzione. Venti da moderati a tesi di Ponente e Maestrale. Mari da mossi a molto mossi.