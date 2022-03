“Metamorfosi e Femminilità”, Selen torna a parlare in pubblico: “E stavolta dico tutto…”

Dopo anni di silenzi torna a parlare in pubblico Luce Caponegro, al secolo Selen, protagonista attesissima – venerdì 11 marzo (ore 21.30) – di “Sex Parler”, la nuova “piccante” rassegna che il Mamì Bistrot di Rivabella (Rn) dedica al mondo della sessualità femminile.

Sul palco, per parlare di “Metamorfosi e Femminilità: il coraggio di cambiare” uno dei personaggi più controversi e discussi degli anni ’90. Assieme a Ilona Staller e Moana Pozzi, la ravennate Selen è stata infatti la più nota pornostar italiana, un mito iconografico per tante generazioni.

Donna da sempre controcorrente, dall’indole intrepida e ribelle, coraggiosa come una Giovanna D’Arco in guepiére, è ancora oggi il simbolo del cambiamento per la sua capacità di voltar pagina, di re-inventare la sua vita e di rinascere dalle sue stesse ceneri.

Il mondo dell’hard, il rapporto conflittuale con gli uomini, la maternità, l’amore per le donne: “Questa volta – promette Selen – vi dico tutto!”.

Ma chi è davvero Selen? Scopriamolo l’11 marzo in un viaggio a ritroso tra le mille sfaccettature ed i risvolti inediti di una donna combattente diventata, suo malgrado, un simbolo di libertà.

La partecipazione all’incontro è gratuita (consumazione obbligatoria), ma è necessaria la prenotazione registrandosi in pochi secondi sul link https://metamorfosiefemminilita.eventbrite.it.