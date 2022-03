Maracalagonis – Un arresto per furto presso la scuola elementare.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno tratto in arresto per furto aggravato un 53enne del luogo, muratore con precedenti denunce a carico.

Stanotte a Maracalagonis, presso la scuola elementare “Alessandro Manzoni” sita in via Colombo 67, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, nel contesto di un ordinario servizio coordinato per il controllo del territorio, appositamente predisposto, hanno tratto in arresto per furto aggravato un 53enne del luogo, muratore con precedenti denunce a carico.

In particolare, dagli accertamenti svolti sul posto, è emerso che l’uomo, dopo aver forzato una finestra, si era introdotto all’interno dell’edificio dove è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava in possesso di generi alimentari asportati dal refettorio della scuola e si stava dirigendo verso l’uscita.

La refurtiva è stata restituita alla dirigenza scolastica. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione, in attesa di essere condotto e giudicato con rito direttissimo, nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.