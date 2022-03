Maracalagonis, allestisce una serra nel garage adiacente alla propria casa. Giovane denunciato

Nella mattinata di ieri, a Maracalagonis (CA), i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari procedevano ad indagare in stato di libertà un 41enne disoccupato, incensurato, di Maracalagonis, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

Gli investigatori da alcuni giorni tenevano sotto osservazione l’abitazione e nella mattinata di ieri scattava il blitz, che evidenziava un garage adiacente all’abitazione dove era stata allestita una serra “indoor” completa di luci e impianto di aereazione, perfettamente funzionante, con tutto il necessario per la coltivazione intensiva della Marijuana. Inoltre si sequestrava circa 85 gr. di marijuana, 9 gr. di cocaina ad alto stato di purezza, nonché diverso materiale utile al confezionamento ed alla coltivazione della droga, oltre a 3000 euro ritenuti provento di spaccio.

Veniva inoltre accertata che la serra era alimentata tramite un allaccio abusivo, così come documentato dai tecnici dell’Enel sopraggiunti sul posto.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile ed indagato in stato di libertà.