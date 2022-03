L’urban style di Simone Corso alla finale di Italia’s Got Talent il 23 marzo

Dopo l’esordio del 23 febbraio che lo ha visto aggiudicarsi il Golden Buzzer di Lodovica Comello e l’accesso diretto alla finale, Simone sta infatti preparando le nuove coreografie da presentare al cospetto della giuria di esperti, composta quest’anno da Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.

“Sono stato contattato dalla redazione di Italia’s Got Talent dapprima qualche anno fa, ma non potei partecipare per problemi personali, e quindi nuovamente a giugno 2021. È stata una bellissima sorpresa, non me lo aspettavo – ha continuato Simone – Il mio rapporto con la musica è come una magia, attraverso le vibrazioni il mio corpo si esprime e trasforma le mie emozioni in passi di danza e arte. È cresciuto nel tempo, la musica è fondamentale nella mia vita”.

Simone ha infatti scoperto a 4 anni di essere sordo ma questo non ha fermato la sua ambizione, sia in ambito artistico che professionale. Appassionato di danza urbana e teatro danza che pratica da 15 anni presso la compagnia della scuola “Street School” di Cagliari, Simone è anche un operatore bilingue (italiano e LIS-Lingua dei Segni) del servizio clienti di IntendiMe, azienda che offre soluzioni tecnologiche per migliorare la vita delle persone sorde e con deficit uditivi al fine di farle sentire più indipendenti, libere e al sicuro.

“Purtroppo per noi sordi e per chi ha una disabilità le cose non sono sempre semplici, soprattutto in campo lavorativo, perché è vero che si parla tanto di inclusione, ma concretamente si attua poco – ha aggiunto Simone – Per essere inclusivi, sia a livello professionale che artistico, basterebbero piccoli ma significativi cambiamenti, come impegnarsi per far studiare la LIS e il braille a scuola o rendere accessibile una palestra, una scuola, un ufficio e qualsiasi altro tipo di ambiente a chi ha altre forme di disabilità”.

Un’ambizione che la stessa IntendiMe si è posta fin dalla fondazione, ponendo la persona sorda, l’inclusione, l’accessibilità e l’uguaglianza a fondamenta dell’azienda e che le ha permesso di offrire oggi un servizio clienti totalmente accessibile, composto esclusivamente da persone sorde e da figli di persone sorde (CODA-Children of Deaf Adults) – con conoscenza delle sfumature della sordità e delle più svariate esigenze comunicative – che operano in chat, videochat e videochat in LIS anche tramite i canali social Whatsapp, Telegram e Messenger.

Io sono stato davvero fortunato, perché non solo ho avuto una famiglia che mi ha fatto fare logopedia per 15 anni ma anche perché ho avuto amici al mio fianco e ho incontrato persone che mi hanno sempre aiutato”, ha messo in evidenza Simone.

Le performance artistiche che Simone presenterà alla finale di IGT sono create in collaborazione con la coreografa e direttrice della Street School Valentina Tocco. Con lei ha affrontato un percorso di ricerca musicale molto accurato e cucito addosso le coreografie da presentare in base allo stile urbano e “robotico” che lo contraddistingue, dandogli un’impronta individuale ben riconoscibile.

“La vita mi ha fatto nascere senza udito, ma mi ha fatto anche un grandissimo dono: poterla vivere trasformando quel mondo silenzioso in vibrazioni – ha concluso Simone – Il mio sogno sarebbe quello di aprire un centro ricreativo e d’arte inclusivo, dove sentirsi tutti parte di un unico cosmo. Bisogna battersi per questi diritti, ognuno a modo proprio, e dobbiamo incoraggiarci a vicenda a farlo con determinazione”.