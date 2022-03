Luciano Bulla:The Man under the Hood x Gran Premio Internazionale del Doppiaggio

Luciano Bulla: a poco più di un anno sono entrato a far parte un canale Twitch, formato da 11 persone, la cui mission è offrire contenuti sempre nuovi, interessanti e innovativi strutturando un canale d’intrattenimento a 360 gradi dove parlare di cultura Pop e di tutto ciò che ruota intorno al mondo Nerd, il tutto impreziosito dalla presenza costante tutte le settimane di numerosi ospiti che rappresentano l’eccellenza nel campo della recitazione, del doppiaggio, del gaming e del fumetto.

Andiamo live tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 21:30 offrendo quattro tipologie di format differenti (Let’s Play, Just Man, Salotti e Talks).



Nello specifico, i Live Talks sono il nostro fiore all’occhiello: si tratta di dirette dove, attraverso una chiacchierata informale, andiamo a conoscere “la persona dietro al professionista”.

advertisement

È un format che vede ospiti di spicco del panorama Comics, Film e Serie TV interfacciarsi con tre membri del mio team in un’atmosfera “informale” e gli argomenti trattati variano sia in base al tipo di ospite (attore e doppiatore, illustratore, YouTuber, traduttore, editore etc) che alle domande che verranno poste dagli spettatori in chat. Abbiamo all’attivo 100 episodi e molti altri ne sono pianificati, con una cadenza di una/due volte alla settimana ed hanno la durata di due ore a diretta.

Estratto di alcune delle eccellenze ospitate:

DOPPIATORI: Gino La Monica, Ennio ed Emiliano Coltorti, Pietro Ubaldi, Alessandro Quarta, Lorenzo De Angelis, Gianfranco Miranda, Alessandro Campaiola, Carlo Cosolo, Alessio Cigliano, Marco Vivio, Loris Loddi, Chiara Colizzi, Valentina Favazza, Massimo Triggiani, Mirko Cannella, Riccardo Niseem Onorato, Flavio Aquilone, Alessio Nissolino, Guendalina Ward, David Chevalier, Davide Perino, Andrea Lavagnino, Luca Biagini, Laura Romano, Perla Liberatori, Pasquale Anselmo, Silvia Pepitoni, Claudio Moneta, Massimo Corvo, Barbara Castracane, Roberto Chevalier, Simone Mori, Massimiliano Manfredi, Alex Polidori, Margherita De Risi, Massimiliano Alto e Rossa Caputo.

ATTORI DI PRESA DIRETTA: Gennaro Cannavacciuolo, Dado e Luca Amorosino



FUMETTISTI/AUTORI: Elena Casagrande (vincitrice del premio Eisner 2021), Giuseppe Camuncoli, David Messina, Matteo Lolli, Mattia De Iulis, Mario Del Pennino, Alessandro Bottero, Licia Troisi e Stefano Mondini.

CONTENT CREATOR: Violetta Rocks, VictorLaszlo88, Alberto Pagnotta, JDaru, Arianna Craviotto, Ambra Pazzani, Palazz, Davh, Giulia Luzi, Bryan Ronzani e Giorgio Vanni.

Segue una piccola panoramica di quello che sarà il nostro coinvolgimento nel Gran Premio Internazionale del Doppiaggio.

Saremo Media Partner e Creator in presenza. Accompagneremo gli spettatori lungo questo incredibile viaggio attraverso una diretta preparatoria “road to”, postazione fisica nel retropalco del teatro Eliseo con interviste ad ospiti e vincitori del Gran Premio, contenuti live in presenza il 25 marzo, pillole post-evento e Live Talks.