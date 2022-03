Luana Toniolo è il nuovo Direttore Musei Sardegna

Luana Toniolo è il nuovo Direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna. Dal 1 marzo 2022 sostituisce Francesco Muscolino

Luana Toniolo è il nuovo Direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna.

Dal 1 marzo 2022 sostituisce Francesco Muscolino alla guida dell’Ufficio del Ministero della Cultura che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali in Sardegna.

Archeologo del Ministero della Cultura, classe 1983, di Padova, ha svolto rilevanti attività presso il Parco Archeologico di Pompei occupandosi di allestimenti museali, mostre internazionali e attività di valorizzazione, ma anche di progetti di tutela, di restauro, di scavo e di coordinamento delle pubblicazioni scientifiche del Parco e dell’Ufficio Unesco.

advertisement

E’ membro della commissione della Direzione Generale Musei per lo sviluppo delle linee guida per gli allestimenti museali del Sistema Museale Nazionale e di un gruppo di lavoro per i progetti previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Luana Toniolo ha partecipato a numerosi progetti di ricerca in Turchia e in Egitto e ha collaborato con molteplici università europee e statunitensi, oltre ad aver insegnato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La studiosa ha prodotto più di novanta pubblicazioni scientifiche dedicate principalmente allo studio della cultura materiale antica.

Un ruolo importante per dare continuità amministrativa, pianificare nuovi progetti, ottimizzare le attività di valorizzazione e proseguire il grande lavoro messo in campo fino ad oggi dalla Direzione per la fruizione dei musei e delle aree archeologiche statali presenti nel territorio regionale.

https://musei.sardegna.beniculturali.it/

https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna