LIBRERIA DELL’ANIMA, DA PARIGI A MILANO UN LUOGO DOVE RACCONTARE SÉ STESSI

La Bertrand Gruss International di Parigi apre anche in Italia e a Milano arriva la prima “Libreria dell’anima”, format già vincente oltre alpi in cui le persone possono andare per raccontarsi e fare terapia con persone specializzate.

Un luogo dove il racconto della propria vita diventa un poema

Il progetto “Libreria dell’Anima” de La Bertrand Gruss International nasce a Parigi come uno spazio accogliente in cui ogni persona può prendersi cura della propria storia, acquisire gli strumenti per diventarne protagonista.

Noi appiattiamo la nostra vita nel modo stesso in cui la concepiamo.

Abbiamo smesso di immaginarla alla luce di grandi idee come la bellezza, il mistero, il mito.

“Eppure la vita pare un’altra se viene raccontata, ci viene pure coraggio”.

Per uscire da una crisi, da un momento di impasse, da un disagio fisico, la nostra storia va re-immaginata e proprio la “Libreria dell’Anima” è il luogo in cui tutto questo può accadere.

I visitatori potranno apprendere un diverso modo di narrare gli eventi, aprirsi ad una percezione maggiore.

Potranno rielaborare la storia seguendo le immagini, il mito, gli avi, il daimon, i sogni, le suggestioni del romanzo unite a prospettive, riti, conoscenze e pratiche mutuate da culture antiche.

Scopriranno come la loro biografia si fa poema, viaggio magico, trama che diviene destino in cui gli incontri, l’infanzia, i personaggi della famiglia, gli amori, le malattie, le separazioni, conducono alla scoperta di sé, dei propri talenti, della missione della propria anima.

Le grandi storie accadono a chi le sa raccontare.

Il sabato la Libreria dell’Anima è aperta tutto il giorno, tutti potranno venire anche senza appuntamento ed è richiesto un rimborso spese di 20 euro.

Durante la settimana, invece, è possibile seguire un percorso strutturato di 7 incontri di 60 minuti l’uno, al fine del quale i visitatori impareranno a concepire la loro vita come un romanzo nel quale è rappresentata la missione della propria anima.

Le storie, in anonimato, per chi lo desidera, verranno narrate da una scrittrice e pubblicate in libri che saranno consultabili, creando negli anni una vera e propria Libreria dell’Anima dove in ogni tomo c’è una vera storia di vita.

La sede milanese della Libreria dell’Anima è diretta da Silvia Bragonzi.

Gli incontri si terranno in via Redi 23, citofono n 36 associazione Nuovi Inizi (MM Lima). Sono possibili sia sessioni individuali che di gruppo.

CONTATTI

Mail: centrebertrandgruss@gmail.com

Cell: 3394375976

www.bgrussinternational.com

Biografia Silvia Bragonzi

Silvia Bragonzi ha insegnato Sociologia e Storia delle donne presso l’Università degli Studi di Milano.

Collabora con la Bertrand GRuss International Academy. Formatasi counsellor all’Imaginal Academy, si occupa di Psicologia archetipica e immaginale.

E’ mediatrice familiare, conduttrice di gruppi di parola per bambini e adolescenti.

E’ portatrice del Mantra Madre, insegnamento di antico lignaggio yogico-sciamanico trasmesso attraverso la conoscenza e nel rispetto della tradizione immaginale occidentale.

Ha fatto parte di network femminili scrivendo su alcune riviste di settore, partecipando in qualità di relatrice a vari convegni e seminari.

E’ scrittrice e drammaturga. I suoi spettacoli sono stati rappresentati in Italia e in Francia.

Con “Le donne di Dante” ha vinto il premio per la drammaturgia assegnato dalla Casa internazionale delle donne di Roma