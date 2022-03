L’arte del montaggio con la rassegna “L’ombra della luce” al Cityplex Moderno di Sassari

Un laboratorio di montaggio all’interno del progetto “L’ombra della luce”, la rassegna sulla storia del cinema che sta riscuotendo grande successo al Cityplex Moderno di Sassari.

Dalla teoria alla pratica. Il 23 marzo parte il corso base di montaggio cinematografico, completamente gratuito, per gli studenti appassionati della settima arte che hanno aderito al progetto “L’ombra della luce”: la rassegna sulla storia del cinema che sta riscuotendo un grande successo al Cityplex Moderno di Sassari. Il laboratorio si realizzerà nell’arco di otto incontri e sarà tenuto dall’esperto di montaggio Pierandrea Maxia che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di cosa vuol dire raccontare per immagini, scegliendo il taglio, la ritmica e la musica più adatta. Obiettivo la realizzazione di trailer con le immagini estrapolate dai film programmati durante la rassegna che in questo primo ciclo, iniziato a gennaio per concludersi a maggio, si concentra sui capolavori del cinema muto. I video saranno poi presentati in una sezione dedicata del prossimo Sardinia Film Festival in programma a ottobre. Potranno partecipare al laboratorio alcuni dei giovani appassionati tra quelli che stanno seguendo “L’ombra della luce”, progetto gratuito per gli studenti accreditati dalle scuole (per informazioni scuolalcinema@gmail.com). Quello sul montaggio sarà solo il primo dei corsi esperienziali organizzati parallelamente allo svolgersi della rassegna. Il prossimo ciclo di proiezioni, da settembre a dicembre, sarà infatti accompagnato da un laboratorio di sceneggiatura: l’idea è quindi quella di promuovere la cultura cinematografica tra le nuove generazioni non soltanto mostrando loro i capolavori che hanno segnato la storia della settima arte, ma anche introdurli alla conoscenza diretta delle competenze tecnico-specialistiche dei vari mestieri del settore audiovisivo. Intanto prosegue la programmazione della rassegna, ogni lunedì alle 16 e alle 19. Prossimo film in cartellone “Rapacità” di Eric von Stroheim, presentato da Antonello Grimaldi che è anche il direttore artistico della manifestazione.

Il progetto “L’ombra della luce” è promosso dalla Moderno Srl col sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e Regione Sardegna, la collaborazione del Nuovo Circolo del Cinema Ficc e la partnership di Accademia di Belle Arti di Sassari, Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari, Cineclub Sassari, Associazione Aguaplano.