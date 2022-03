La Web Project Sottorete è prima in classifica – Battuta tre a zero la ASD Punto Sassari Volley

Una partita sofferta e difficile quella vinta contro la ASD Punto Sassari Volley per la Web Project Sottorete valevole per la dodicesima gara del campionato regionale di pallavolo maschile di serie D.

Il primo set è iniziato bene per gli algheresi anche se si è concluso col brivido visto che la giovane compagine sassarese con determinazione è riuscita anche ad andare un paio di volte in vantaggio. I sassaresi hanno prodotto un buon gioco mettendo in difficoltà i catalani che forse avevano preso sottogamba gli avversari. Alla fine però il primo set si è concluso a favore della Web Project Sottorete per 27 a 25.

Dalla metà del secondo set viene fuori il carattere e l’esperienza della Web Project Sottorete, complice la strigliata del mister Guido che rimette sui binari la squadra, che riesce a portare a casa agevolmente sia il secondo set per 25 a 14 che il terzo set per 25 a 12, vincendo per tre a zero.

Spiccano le prestazioni dei centrali Castaldi e Giuseppe Nettuno che trovano l’intesa con gli alzatori Granese e Zanella. Buona anche la prova della ASD Punto Sassari Volley che rispetto alla gara d’andata sono stati più incisivi in attacco dei laterali. Un po’ carenti al centro ma è una squadra dal grande potenziale che meriterebbe risultati migliori.

Ora manca l’ultima gara del girone. Una partita fondamentale contro la terza in classifica la Pvn Cedrinia Nu. Uno scontro diretto al vertice, dove si giocherà il tutto per tutto per il primo posto.