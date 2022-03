La resistenza LGBTQ+ in Ucraina è una questione di libertà

La resistenza queer in Ucraina è anche una lotta all’omofobia, alla bifobia e alla transfobia. Dal 2013, anno in cui Putin ha varato la legge anti-propaganda gay, nelle zone d’influenza russa le aggressioni e le discriminazioni nei confronti della comunità Lgbtq+ sono cresciute in modo esponenziale. Il punto di non ritorno è stato raggiunto tra il 2017 e il 2019, con i pogrom in Cecenia: “le persone sono state portate via, torturate e imprigionate. Ho paura che succeda anche in Ucraina, dopo tutti questi anni di battaglie per il cambiamento”. Sono le parole di Zhenya, 25enne attivista non-binary, interpellato da “gal-dem.com”, progetto editoriale sulle identità ai margini.

In Ucraina l’omosessualità è legale, tuttavia permangono discriminazioni sul lavoro e le terapie di conversione non sono totalmente proibita. L’adozione per le coppie dello stesso sesso è vietata, e il matrimonio egualitario non è stato riconosciuto. Le statistiche del Pew Research Center mostrano inoltre come, a livello di opinione pubblica, anche a causa della forte influenza ortodossa, le esistenze Lgbtq+ non sono ben accette, se non in misura trascurabile. In questo scenario, un’eventuale presa dell’Ucraina da parte russa significherebbe un ritorno al passato e la cancellazione dei pochi diritti di recente acquisiti.

Di conseguenza la popolazione queer ucraina si è organizzata, anche militarmente. Come riporta il Daily Beast, attivisti e attiviste hanno messo su campi di addestramento ben prima dell’aggressione.

advertisement

A partire dal 2018 è attiva l’Associazione dei militari e veterani Lgbt, fondata da Viktor Pylypenko dopo aver combattuto in Donbass. L’associazione ha partecipato, sempre nel 2018, alla Marcia per l’uguaglianza, organizzata dalla Kyiv Pride. Quest’ultima è una organizzazione non governativa, tra le più importanti in Ucraina. Il suo impegno sul fronte è eccezionale. Tre le direzioni seguite: militare, umanitaria, informativa. Raccoglie proiettili e protezioni, ma è anche un centro attivo per le donazioni di sangue e dei beni di prima necessità per gli sfollati.

La comunità si organizza non solo territorialmente ma anche online, sui social media come Twitter, Instagram e Tik Tok. I volontari si arruolano nella Difesa territoriale, e lo comunicano sui social, come ha fatto il ballerino del Versace Club di Kiev, Bodya Zolotun.

In other news, @KyivPride reports that a Go-Go dancer from Kyiv's Versace LGBTQ+ club has joined the Territorial Defense Ukraine is now deploying combat twinks, the Russians don't stand a chance pic.twitter.com/dTsQuqakfL — No Fly Zone Enjoyer 🇺🇦 ❤✊✌#NotOurTsar (@Mortis_Banned) March 3, 2022

In questi spazi condividono e documentano l’attività e la vita da combattenti. Tra slanci resistenziali e richieste di aiuto, non dimenticano le istanze d’inclusione e uguaglianza: “vogliamo mostrare che facciamo parte della società ucraina, come tutti gli altri”.

Claudia Palmas