La primavera di Teatro Doglio: il calendario degli eventi più attesi in città

Il nuovo polo culturale della città continua a sorprendere, proponendosi come palcoscenico per generi diversi e protagonisti di eccellenza, dalla musica classica ai talk contemporanei passando per il cabaret.

Sono quattro gli appuntamenti che vedranno il Teatro Doglio protagonista questa primavera:

Domenica 13 marzo, ore 19: Scarlatti to Scarlatti di Giulio Biddau

Si parte domenica 13 marzo con la presentazione di Scarlatti to Scarlatti, il nuovo disco del brillante pianista Giulio Biddau, che rivisita la dimensione pianistica di Scarlatti dialogando a cavallo tra l’età barocca e il contemporaneo. Un concerto di piano solo firmato da un talentuoso Biddau, cagliaritano di nascita e parigino di adozione che, dopo tante collaborazioni eccellenti come quelle con l’Accademia di Santa Cecilia a Roma o la Salle Cortot di Parigi, torna in città per celebrare il suo ultimo successo.

Sabato 23 aprile, ore 21: “La bellezza non è tutto” con Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli di Colorado

Una grande serata firmata Colorado, adatta a grandi e piccini, che porta il cabaret al Teatro grazie a due protagonisti del celebre programma televisivo. Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è apparso in tutte le puntate di Colorado. Prima come comico, poi come conduttore, nel 2017 insieme a Federica Nargi e Paolo Ruffini e nel 2019 insieme a Ruffini e Belén Rodriguez. Gianluca Impastato è un’altra icona della storica trasmissione di Italia 1: un solstizio che dura da oltre 15 anni e che ha portato sul palco il brioso Fotomodello, il grande intenditore Chicco D’Oliva e l’investigatore dell’assurdo Mariello Prapapappo.

Venerdì 6 maggio, ore 20: Sallusti e Palamara @ Teatro Doglio Teatro Doglio cambia veste e inaugura la stagione dei talk contemporanei con due ospiti d’eccezione, Alessandro Sallusti e Luca Palamara. Il giornalista e l’ex magistrato con la partecipazione speciale di Paolo Di Giannantonio condivideranno con il pubblico di via Logudoro

una visione puntuale e inedita della società. Partendo dal libro ‘Lobby & Logge’ edito da Rizzoli, dove l’intervista di Sallusti a Palamara indaga sulle cupole occulte del Belpaese, si arriva ai recenti fatti di attualità che rendono la nostra idea di “normalità” sempre più confusa.

Sabato 14 maggio, ore 21: Tifu e Andaloro in recital Continua la stagione della classica a Teatro Doglio. La celebre violinista Anna Tifu si esibirà con il pianista Giuseppe Andaloro dopo 18 anni dal loro ultimo recital in città, in una serata speciale