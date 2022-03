LA MADDALENA: PUBBLICAZIONE ORDINANZE 020/22; 022/22; 023/22

La Maddalena:

ORDINANZA 020/22

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it

ORDINANZA

ARGOMENTO: “Lavori di messa in sicurezza dei parabordi presso la banchina commerciale del Porto di Santa Teresa di Gallura (SS).

Committente: Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna;

Impresa esecutrice: Società CDS Commercial Diving Services, con sede legale in Via G. Carducci n. 9/15 – Golfo Aranci (SS);

Direttore dei lavori: Geometra Caterina PAPPITONI;

Responsabile Sicurezza Sig. Paolo TONIOLO

Periodo: dal 02.03.2022 al 08.03.2022.

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA l’istanza in data 11.02.2022 con la quale la Soc. “CDS Commercial Diving Services”, ha richiesto l’emissione dei provvedimenti di competenza per poter effettuare, su incarico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, i lavori di messa in sicurezza dei parabordi presso la banchina commerciale del Porto di Santa Teresa Gallura (SS), per una durata di circa 7 (sette) giorni;

VISTO il parere dell’Ufficio di Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa di Gallura, espresso con nota prot. n. 2790 in data 17.02.2022;

ACQUISITE le certificazioni di idoneità relative agli operatori tecnici;

VISTA la propria Ordinanza n. 103/2019, relativa alla regolamentazione degli accosti nel porto di Santa Teresa di Gallura delle unità che effettuano collegamenti marittimi sulla linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio (Corsica) e viceversa;

VISTA l’autorizzazione nr. 009/22 in data 01.03.2022 della Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura;

VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento

d’Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nello specchio acqueo interessato dalle attività in argomento.

RENDE NOTO

che la Soc. “CDS Commercial Diving Services” nel periodo compreso tra il 02.03.2022 e il 08.03.2022, effettuerà i lavori di messa in sicurezza dei parabordi presso la banchina commerciale del Porto di Santa Teresa di Gallura (SS), all’interno dello specchio acqueo delimitato dai punti riportati nella seguente tabella, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza: Tabella 1

L’intervento verrà effettuato avvalendosi della collaborazione, qualora necessaria, di n. 03 operatori tecnici subacquei.

ORDINA

Articolo 1

(Divieti)

Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei lavori, all’interno dello specchio acqueo indicato al rende noto, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, è vietata la sosta a tutte le unità in genere, fatta eccezione per il mototraghetto di linea impegnato nel servizio di collegamento marittimo Santa Teresa Gallura/Bonifacio, secondo le modalità riportate al successivo articolo.

Articolo 2

(Prescrizioni)

a) Il Responsabile delle operazioni dell’impresa esecutrice dei lavori in oggetto dovrà osservare scrupolosamente

quanto prescritto dall’Autorizzazione in premessa citata;

b) Il Comando di bordo del mototraghetto impegnato nel servizio di collegamento marittimo sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio:

Preliminarmente all’ingresso nel porto di Santa Teresa Gallura, dovrà accertarsi, tramite comunicazioni dirette con il Responsabile delle operazioni della Ditta esecutrice delle attività in parola, che la stessa abbia interrotto ogni attività subacquea e/o di superficie, come pure provveduto a sgomberare lo specchio acqueo di cui al RENDE NOTO, così come prescritto alla lettera a) del presente articolo.

Articolo 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice

della Nautica da Diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, I ‘invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito

internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Renato SIGNORINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

ORDINANZA 022/22

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it

ORDINANZA

ARGOMENTO: Manifestazione di pesca sportiva “XIII Trofeo Maestrale Luogosanto di Surf Casting” – campo di gara principale in località Coluccia nel Comune di Santa Teresa Gallura – campo di gara di riserva in località Isola dei Gabbiani nel Comune di Palau.

Organizzatore: Sig. Farina Andrea Giuseppe, in qualità di Presidente Pro-tempore della Società Sportiva Dilettantistica “ASD Maestrale Luogosanto”, con sede legale a Olbia, Via del Rosmarino n. 18;

Periodo: il 05.03.2022, con riserva il 12.03.2022, dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA l’istanza in data 04.01.2022 con la quale la Società Sportiva Dilettantistica “ASD Maestrale Luogosanto”, ha richiesto l’emissione dei provvedimenti di competenza per l’effettuazione di una manifestazione sportiva di pesca denominata “XIII Trofeo Maestrale Luogosanto di Surf Casting”, nel giorno 05.03.2022 con riserva il 12.03.2023, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, con campo di gara individuato nello specchio acqueo compreso tra la Coluccia e l’Isola dei Gabbiani, nei comuni di Santa Teresa Gallura e Palau;

VISTA l’autorizzazione per lo svolgimento della sopra citata gara di pesca rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale – assunta al prot. 2197 del 09.02.2022;

VISTA la propria autorizzazione nr. 007/22 in data 02.03.2022;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di

Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione all’interno del campo gara interessato dalla manifestazione in argomento,

RENDE NOTO

che la Società Sportiva Dilettantistica “ASD Maestrale Luogosanto”, nel giorno 05.03.2022 con riserva il 12.03.2022, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, effettuerà la manifestazione sportiva di pesca denominata “XIII Trofeo Maestrale Luogosanto di Surf Casting”, presso il campo di gara individuato nello specchio acqueo delimitato dai punti riportati nelle seguenti tabelle e come meglio evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante

della presente Ordinanza:

ORDINA

Articolo 1

(Divieti)

il giorno 05.03.2022 con riserva il 12.03.2022, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, nello specchio acqueo sopra individuato (per una distanza di mt 200 dalla costa) è vietato il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività subacquea o di superficie.

Articolo 2

(Prescrizioni)

L’Organizzatore dovrà osservare scrupolosamente quanto prescritto dall’Autorizzazione in premessa citata.

Articolo 3

(Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto, nonché ai sensi delle disposizioni normative previste dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.

4/2012.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l‘affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l‘invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito

internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Renato SIGNORINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

ORDINANZA 023/22

Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it

ORDINANZA

ARGOMENTO: “Lavori di posizionamento di un campo boe d’ormeggio – Loc. Mennena nel Comune di Arzachena (SS)”.

Committente: Ditta individuale “Angioni Maristella” con sede in loc. Liscia Ruja nr. 0 – 07021 Arzachena (SS);

Imprese esecutrici: Ditta individuale “Diana Francesco”, con sede legale in via Indipendenza nr. 48 – 07024 La Maddalena (SS);

Direttore dei lavori: Ingegnere Fabio PADRE;

Responsabile della sicurezza: Sig. Francesco DIANA;

Periodo: dal 03.03.2022 al 18.03.2022.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA l’istanza in data 20.02.2022 con la quale la sig.ra Angioni Maristella titolare della ditta individuale Angioni Maristella con sede in loc. Liscia Ruja n° 0 – 07021 Arzachena (SS) e titolare della concessione demaniale rilasciata dalla R.A.S. n° 145 del

02/07/2021, ha richiesto l’autorizzazione per il posizionamento di un campo boe in Loc. Mannena nel Comune di Arzachena (SS);

VISTA la propria autorizzazione nr. 08/22 in data 02.03.2022;

ACQUISITA la certificazione di idoneità relativa all’operatore tecnico subacqueo impegnato nelle attività di cui sopra;

ACQUISITA la documentazione di idoneità relativa alla M/B MIZAR iscritta al nr. LM 1799 dei RR.NN.MM. & GG. della Capitaneria di Porto di La Maddalena;

VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);

VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);

VISTI gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nelle zone di mare interessate dalle operazioni in argomento,

RENDE NOTO

che la Ditta individuale “Diana Francesco”, nel periodo compreso tra il 03.03.2022 al 18.03.2022, effettuerà i lavori di per il posizionamento di un campo boe in Loc. Mannena nel Comune di Arzachena (SS), all’interno dello specchio acqueo delimitato dai punti riportati nella seguente tabella, come meglio specificato negli allegati stralci planimetrici, parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Divieti)

Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei lavori, all’interno dello specchio acqueo di cui al “RENDE NOTO”, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è vietata:

a) la balneazione;

b) il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale;

c) la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

d) Non sono soggette/i al divieto di cui al precedente comma:1. le persone e i veicoli facenti capo alla ditta esecutrice dei lavori o dalla stessa autorizzate;

2. le persone e i veicoli appartenenti o autorizzate dal Direttore dei lavori;

3. le persone e i veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;

4. le persone e i veicoli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non

prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di

appartenenza.

Articolo 2

(Prescrizioni)

a) La ditta esecutrice dei lavori di cui trattasi dovrà osservare scrupolosamente quanto prescritto dall’Autorizzazione in premessa citata.

b) I comandanti/conduttori delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno:

• prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza indicata dall’unità operante;

• mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF anche al fine di assicurare eventuali contatti con il personale operante;

• adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Articolo 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet

www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Renato SIGNORINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)