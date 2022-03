Pubblicazione Ordinanze n. 018/22 e 019/22

La Maddalena: pubblicazione Ordinanze:

ORDINANZA N. 018/22

Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it

ORDINANZA

ARGOMENTO: “Lavori di realizzazione di nr. 3 (tre) nuovi posti di ormeggio nel porto di Cannigione, nel Comune di Arzachena (SS)”.

Committente: Soc. Consorzio del Golfo, con sede legale in Lungo Mare Andrea Doria nr. 76 località Cannigione, Comune di Arzachena (SS);

Imprese esecutrici: Soc. North West Srl, con sede legale in via Coluccia snc località Porto Pozzo, Comune di Santa Teresa Gallura (SS);

Direttore dei lavori: Architetto Livio MATIZ;

Responsabile della sicurezza: Sig. Mario RANEDDA;

Periodo: dal 01.03.2022 al 05.03.2022.

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTE le proprie ordinanze nr. 006/2022 e 015/2022 rispettivamente in data 01.02.2022 e 18.02.2022;

VISTA la richiesta avanzata in data 28.02.2022 con la quale si richiede la proroga del provvedimento sopra citato sino al 05.03.2022;

VISTI gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte

Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento.

ORDINA

Articolo unico

La propria Ordinanza nr. 006/2022 in data 01.02.2022, così come meglio citate in premessa, è da intendersi prorogata fino al giorno 05.03.2022.

La Maddalena,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Renato SIGNORINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

