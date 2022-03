Juventus – Villareal, la sfida decisiva: la Juve fuori dalle prime 8

Ospite il Villareal all’Allianz Stadium di Torino. Riparte da un 1-1 dell’andata la giocata del 16 marzo che ha visto schierate in campo la Juventus contro il Villareal. Fischio d’inizio alle ore 21.

La formazione di Massimiliano Allegri

Dybala e Chiellini partono a disposizione in panchina, in difesa De Ligt, Rugani e De Sciglio insieme a Danilo. Cuadrado e Rabiot sulle fasce mentre sulla coppia offensiva Vlahovic e Morata.

La formazione di Unai Emery

Per quanto riguarda la squadra avversaria, l’allenatore spagnolo Unai Emery compone la sua difensiva con Pau Torres, Aurier, Albiol e Estupinian. Gerard Moreno in panchina a inizio partita. Il centro campo è composto da Parejo e Capoue, Pino e Trigueros. Centro avanti Danjuma e Lo Celso.

Un buon primo tempo molto combattuto e intenso per la Juve, caratterizzato dagli attacchi sfoderati dalla Juventus con Valhovic e Morata. Con quattro occasioni nette, i bianconeri hanno avuto diversi potenziali goal. Ottima la risposta del Villareal che si difende su tutta la linea. Le squadre, entrambe con due linee strette, mantengono bloccata la gara. Il centrocampista Juan Cuadrado si è rivelato molto attivo. Durante il primo tempo nessun cambio per entrambe le squadre.

Secondo tempo fiacco giocato molto al di sotto delle possibilità dei padroni di casa. Palla mossa poco dalla Juventus a causa della formazione ben posizionata in campo della squadra avversaria. Il fallo commesso da Rugani su Coquelin in area comporta il rigore: il goal segnato dal calciatore spagnolo Moreno sblocca la situazione di stallo della partita. La Juventus cerca di reagire, ma dal goal di Moreno segue al 76’ il goal di Pau Torres raddoppiando il punteggio. All’86’ il quarto cambio per il Villareal che vede entrare in campo Pedraza al posto di Parejo. Per concludere, con il fallo di mano in area di De Ligt, la partita termina con il rigore decisivo battuto da Danjuma che coglie al volo l’opportunità e chiude con un pesante 3-0 la partita. Con un’ottima giocata da parte del Villareal, nonostante una Juventus molto forte dal punto di vista tecnico, i bianconeri escono per il terzo anno di fila dalla Champions mentre gli spagnoli passano ai quarti di finale.

