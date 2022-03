Jazz Club Network: “Viento y Tiempo” al Teatro Massimo di Cagliari

Dopo averli applauditi ad Alghero nel luglio scorso sul palcoscenico de Lo Quarter, tornano in Sardegna, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari, due tra le più influenti personalità del jazz mondiale: Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola. Le due superstar cubane approdano a Cagliari venerdì 18 marzo, ore 21, con un’unica data inserita come Special Event del circuito di The Jazz Club Network dal titolo “Viento y Tiempo”, una raffinata versione in duo di uno spettacolo che in questi mesi sta facendo il giro dei più importanti teatri d’Italia.

“Viento y Tiempo” (Il Vento e il Tempo) è il tributo che i due artisti cubani dedicano alle proprie origini caraibiche, alle loro famiglie e all’atmosfera vibrante musicale di quegli anni. Un live scritto a quattro mani, tra calde note e ritmiche coinvolgenti, che celebra le loro lunga amicizia insieme al loro immenso talento. Un live che racconta in musica una storia – la loro – e che se fosse stata scritta da un narratore non sarebbe stata tanto poetica.

Una storia che nasce tra le strade dell’Avana e le stanze del Conservatorio della capitale, con le rispettive madri che portano i figli a studiare pianoforte, un’insegnante di nome Silvia e l’ingenua passione per la musica di due bambini. Gli anni trascorrono: la voce calda di Aymée fa il giro del mondo e vince un Grammy e un Latin Grammy. Stessa sorte per Gonzalo Rubalcaba, vincitore di due Grammy e due Latin Grammy, uno dei pianisti più acclamati nel panorama mondiale. In Viento y Tiempo i due bimbi di una volta si rincontrano, non più per condividere le lezioni di piano con la maestra Silvia, ma per dare vita a un percorso di vita ricco di fama e successi.

advertisement

Gli artisti

Pluripremiato pianista e compositore, Gonzalo Rubalcaba è infatti considerato dalla critica internazionale come una delle stelle del jazz di tutti i tempi: ha collaborato con i più celebri musicisti internazionali, da Dizzy Gillespie a Herbie Hancock, da Richard Galliano a Ron Carter. Aymée Nuviola è una cantante, compositrice e attrice cubana, vincitrice di due Awards (2018/ 2020) e ben sette nomination. La sua musica è una fusione tra generi diversi come jazz, timba, son, guaguancó, guaracha e charanga. Il repertorio di “Viento y Tiempo” racconta musicalmente la storia dei due artisti, fatta di una lunga amicizia tra arte e musica.

Appuntamento col secondo Special event di The Jazz Club Network 2022, percorso musicale organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Jazz in Sardegna, sarà il 15 aprile con la regina del jazz Dee Dee Bridgewater. L’artista statunitense torna in Sardegna con un live dai toni caldi e avvolgenti, un nuovo progetto artistico realizzato assieme a una band stellare tutta italiana.

INFO BIGLIETTI

CAGLIARI

TEATRO MASSIMO – VIA DE MAGISTRIS, 12 (dal lunedì al venerdì ore 16-19)

TEL 345 4894565

BOXOFFICE SARDEGNA – VIALE REGINA MARGHERITA N. 43

TEL 070 657428

PREVENDITE ONLINE: SARDINIATICKET.COM | VIVATICKET.IT

Biglietti:

PREZZI:

€40 +dp POLTRONISSIMA

€35 +dp POLTRONA

€25 +dp LOGGIA