Janas e trapezisti nello spettacolo di marionette “Camminando sotto il filo”

Domenica 6 marzo alle ore 18 andrà in scena a Ossi nel nuovo spazio Stanze Bottega K (via Vittorio Emanuele 69), sede della compagnia Kronico Kab, lo spettacolo marionettisitico Camminando sotto il filo di e con Nadia Imperio (per prenotazioni rivolgersi al numero: 324 9881320 ).

Protagoniste della rappresentazione sono le marionette a filo: l’equilibrista Lilit, Sa Oghe, il trapezista Oscar, le coloratissime Janas con il loro mirabile numero di danza e molti altri. Padrona di casa e presentatrice durante questo formidabile cabaret show in cui attori, ballerini e cantanti sono creature di legno, stoffa e fili, è la simpatica Nora, creatrice di fiabe moderne (ma a cui il lieto fine proprio non piace) e inventrice della prima sit-down comedy al mondo.

Lo spettacolo e la visita al Lab

Lo spettacolo con le marionette manipolate a vista, viene proposto con delle piccole varianti a seconda del pubblico presente, ed è concepito per essere fruito da adulti e bambini, con diversi livelli di partecipazione. La musica è parte integrante in ognuno degli atti unici che costituiscono la rappresentazione, nella quale un ruolo importante ha il delicato equilibrio tra gesto, espressione e ritmo, al fine di suscitare di volta in volta nello spettatore sorpresa, riflessione o divertimento.

Dopo lo spettacolo sarà inoltre possibile visitare il laboratorio di Stanze Bottega K, in cui ogni marionetta viene progettata e costruita.

Allo stesso tempo esilarante e poetico, ironico e tenero, Camminando sotto il filo ha partecipato a numerosi festival internazionali dedicati al teatro di figura in Italia e all'estero ed è stato premiato al all'International Puppet Festival in Montenegro e all'International Festival for Children Lutfest di Sarajevo.

Biografia

Nadia Imperio, fondatrice della compagnia e associazione culturale KronicoKab, è attrice, autrice, animatrice, cantante, costumista e ha la vora to stabilmente nella compagnia teatrale “La Botte e il Cilindro” di Sassari . Dal 2001 ha intrapreso il proprio percorso di formazione nell’ambito del teatro di figura , partecipando a workshop tenuti da artisti internazionali fra cui la compagnia rumena Colibrì, Natale Panaro, Richard Bradshaw, Gabriele Ferrari, Laura Kibel, Bernd Ogrodnik. Si è specializzata nella manipolazione della marionetta a filo grazie alla collaborazione con il marionettista barcellonese Toni Zafra e con il maestro inglese Stephen Mottram, dallo studio dei quali ha avuto origine lo spettacolo Camminando sotto il filo . Attualmente lavora alla nuova produzione di figura destinata ad un pubblico adulto, Casa Con Bambole Rotte.