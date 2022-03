Italian Baja di Primavera: De Luna su Yamaha secondo in ex-aequo

De Luna secondo all’Italian Baja di Primavera con i colori di HP Sport nel Tricolore Ssv.

Un successo annunciato la prima uscita del Campionato Italiano Cross Country 2022 al Baja di Primavera – Artugna Race. Il nuovo esordio per la massima serie ACI Sport dedicata ai maestri del fuoristrada è andato in scena sugli sterrati della provincia di Pordenone e, più precisamente sul letto del torrente Artugna che ha ospitato i quattro passaggi cronometrati della gara, tutti concentrati nella giornata di sabato 12 marzo.

Ex-Aequo di De Luna e Ventura

In gara a Pordenone, tra i Side by Side al debutto con i colori di HP Sport Andrea De Luna su Yamaha autore di un lungo testa a testa con Amerigo Ventura vicecampione della specialità. De Luna con Reffo alle note era l’autore del miglior crono nel secondo settore, risultato che, gli valeva la testa della gara in condominio proprio con Ventura, affiancandolo in testa alla classifica di Gruppo T4 con lo stesso tempo complessivo ex aequo.

Dopo la pausa, Ventura-Brun segnavano due scratch consecutivi che gli valevano la vittoria finale, precedendo di 33’ i portacolori di HP Sport De Luna-Reffo, che ottenevano un ottimo secondo posto finale, prova maiuscola la loro contro un pretendente alla corona europea. Staccati sul terzo gradino del podio tra i Side by Side l’equipaggio Valentino Rocco con Elisa Tassile, anche loro su Yamaha Gruppo T4.