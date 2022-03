“Italia al Centro”: anche la Sardegna a Genova per la nascita del nuovo soggetto politico

Il consigliere regionale Antonello Peru è il coordinatore per la Sardegna della nuova formazione politica lanciata dal Presidente Toti.

Il nuovo nome del gruppo consiliare in regione sarà UDC-Sardegna al Centro.

Anche la Sardegna era presente sabato a Genova alla nascita di Italia al Centro.

Il consigliere regionale Antonello Peru è intervenuto alla convention che ha sancito la prima uscita ufficiale della formazione politica lanciata dal Presidente della Liguria Giovanni Toti, insieme a parlamentari e consiglieri regionali e comunali provenienti da tutta l’Italia.

Peru è intervenuto in qualità di coordinatore per la Sardegna di Italia al Centro.

“Questa giornata – ha detto nel suo intervento il consigliere regionale – è la naturale evoluzione del progetto di Cambiamo.

Italia al Centro è uno spazio politico aperto a tutte le persone che si riconoscono nei valori moderati, liberali, riformisti, a chi vuole mettere al centro dell’azione politica la persona, le esigenze della gente, i temi e i contenuti.

In Sardegna abbiamo anticipato da tempo questo percorso e siamo stati un vero e proprio modello per il resto del Paese. Insieme agli amici dell’UDC abbiamo unito le forze, lavorando sui temi e sui progetti, e non creando una semplice sommatoria di simboli ma portando avanti un’azione politica mirata a raggiungere obiettivi concreti.

Ora siamo pronti ad accogliere tutte le persone che vogliono far parte di questo grande progetto. Come ha detto ieri il Presidente Toti Italia al Centro è l’unione di tanti ruscelli fanno la loro strada verso il fiume e si riuniscono per dare una proposta nuova al Paese.

Così deve avvenire anche nella nostra Regione: Sardegna al Centro è pronta a vincere questa sfida.

Questo percorso è ciò che io e tanti aspettavamo da tempo.

Un percorso di libertà e di autonomia, di costruzione di una classe dirigente che nasce con metodi meritocratici facendo valere la forza delle idee per la crescita delle nostre comunità.

Il primo atto ufficiale in Sardegna della neo nata formazione politica sarà la modifica del nome del gruppo consiliare in regione che si chiamerà UDC-Sardegna al Centro.”