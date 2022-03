ITA: Mura (Pd), importante garanzia collegamento Sardegna.

Dopo gli interventi del Governo sul carburante per autotrazione, la garanzia di mobilità aerea per i sardi è una buona notizia, a partire dalla quale lavorare per soluzioni strutturali anche per il trasporto marittimo".

“Molto importante anche in prospettiva la decisione di mantenere il collegamento tra la Sardegna e il continente sulle principali rotte dall’isola. Le preoccupazioni per il mantenimento della continuità territoriale si erano già manifestate all’insorgere degli aumenti del carburante in tutti i settori.

Dopo gli interventi del Governo sul carburante per autotrazione, la garanzia di mobilità aerea per i sardi è una buona notizia, a partire dalla quale lavorare per soluzioni strutturali anche per il trasporto marittimo”.

Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo l’annuncio che Ita Airways opererà sulle principali rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna con “tariffe estremamente vantaggiose a sostegno della popolazione sarda”.