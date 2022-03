Interazione: webinar per celebrare la donna

Martedì 8 marzo, in occasione della festa della Donna, alle 19:00 sulla piattaforma zoom, il Gruppo Civico Interazione ha presentato un nuovo convegno on line dal titolo "La figura della donna a garanzia di sicurezza e libertà".

Martedì 8 marzo, in occasione della festa della Donna, alle 19:00 sulla piattaforma zoom, il Gruppo Civico Interazione ha presentato un nuovo convegno on line dal titolo “La figura della donna a garanzia di sicurezza e libertà”. La Festa della Donna è una ricorrenza che ci induce a riflettere in particolar modo sulla necessità di conoscere e applicare i Diritti Umani ha presentato un nuovo convegno on line dal titolo “La figura della donna a garanzia di sicurezza e libertà”. Si sono susseguiti gli interventi di tre donne che sono figure di spicco nel panorama della nostra società sarda: Dott.ssa Donatella Olla, Commissaria per le pari opportunità del comune di Quartu S. Elena; Avv. Cinzia Curreli del foro di Nuoro e la Dott.ssa Simonetta Lai, Assessora ai servizi sociali del comune di Olbia.

La Festa della Donna è una ricorrenza che ci induce a riflettere in particolar modo sulla necessità di conoscere e applicare i Diritti Umani, sull’incentivare una cultura che abbia nella parola “rispetto” la sua riforma e l’importanza di gettare le basi per un rinascimento culturale tanto in famiglia quanto tra i banchi di scuola. Gli interventi delle tre ospiti hanno messo in risalto proprio questi.

advertisement

In prima battuta la Dott.ssa Olla ha spiegato alle decine di persone collegate quanto l’educazione alla legalità sia un modo per appianare le disparità che purtroppo ancora esistono tra uomo e donna nella nostra società. Ha auspicato che ci sia una maggiore attenzione a questi argomenti già in ambito scolastico e fatto comprendere la chiave potrebbe essere tanto un intervento delle istituzioni quanto la sensibilizzazione delle fasce più giovani affinché il punto di partenza sia una cultura atta ad elevare i rapporti umani prima di tutto.

A farle seguito è stata l’Avvocato Cinzia Curreli la quale ha accostato il concetto di sicurezza a quello di conoscenza sia per far comprendere la necessità di essere professionisti nelle attività in cui ci si cimenta, sia quanto l’apporto di figure professionali possono sostenere coloro che hanno meno conoscenza di specifiche tematiche. Ha riassunto il suo discorso citando L. Ron Hubbard “L’insicurezza esiste dove manca la conoscenza” indirizzando ad una riflessione sull’importanza di conoscere per acquisire sicurezza.

Ha concluso l’Assessora alle politiche sociali del comune di Olbia, Dott.ssa Simonetta Lai, sottolineando l’importanza della famiglia nella creazione di una cultura del rispetto. La sua esposizione ha infatti messo in luce quanto l’educazione in famiglia porti i figli ad assumere determinati atteggiamenti nella vita e quanto equilibrio e aiuto reciproco da parte dei genitori ispiri i ragazzi a tenere lontane le retrograde disparità tra uomo e donna e, più in generale, ad essere rispettosi.

Tutte e tre le esposizioni sono state supportate dal racconto di esperienze vissute nell’ambito della professione di cui ognuna di loro si occupa e questo certamente ha reso l’incontro più coinvolgente e utile per l’applicazione nella quotidianità. Per chiunque volesse prendere visione del video della conferenza, questo è disponibile sul sito www.sardegnainterazione.it