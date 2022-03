Insularità: Dichiarazione del consigliere regionale di Sardegna al Centro Antonello Peru

Insularità: Dichiarazione di Antonello Peru:

Il voto alla favorevole della Camera sull’inserimento del principio di insularità nella Costituzione è un altro passo decisivo verso il riconoscimento di diritti e tutele fino ad oggi negate ai sardi.

Anche alla Camera il voto è stato pressoché unanime e ha visto maggioranza e minoranza schierati a favore della proposta di legge di modifica della Costituzione.

Ho aderito sin dall’inizio al comitato per la reintroduzione del principio di insularità e anche come promotore della proposta di iniziativa popolare firmata da oltre 200 mila sardi esprimo tutta la mia soddisfazione per questo voto che ora ci proietta già al prossimo passaggio al Senato e ci avvicina ad un traguardo straordinario.

In questi anni con la commissione speciale insularità della Regione di cui faccio parte abbiamo approfondito ulteriormente tutti gli aspetti legati agli svantaggi strutturali e in questi giorni,

Gli svantaggi strutturali legati all’insularità in questi giorni sono ancora più evidenti e rendono sempre più indispensabili la reintroduzione nell’articolo 119 della nostra Costituzione.

Come ho detto altre volte non dobbiamo fermarci e riempire ancora di più di sostanza quel principio che deve essere la base per fare in modo che lo Stato porti le nostre sacrosante istanze in Europa.