Inaugurazione ufficio turistico cittadino a Castelsardo

A poche settimane dall’avvio di “PARKinogga – Sosta Scopri Vivi Castelsardo”, l’Amministrazione comunale di Castelsardo è lieta di presentare ufficialmente alla cittadinanza il nuovo ufficio turistico comunale, gestito in partnership con l’azienda Abaco Spa – Divisione Mobility, attuale concessionaria per la gestione della sosta in città.