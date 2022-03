In via di completamento i lavori strada comunale Tiria

In via di completamento i lavori per il rifacimento della strada comunale di Tiria

Sono in via di completamento i lavori per il rifacimento della strada comunale di Tiria.

Questa mattina il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna, insieme ai tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo.

Sopralluogo necessario per verificare l’andamento dei lavori che sono realizzati con un progetto da 750 mila euro appaltato all’impresa Research consorzio stabile di Salerno.

“In questi giorni sono iniziati i lavori di bitumatura – precisano il Sindaco Lutzu e l’Assessore Pinna -.

Se le piogge annunciate per i prossimi giorni lo consentiranno la strada sarà percorribile immediatamente.

Alcune opere complementari come il completamento delle cunette saranno realizzati nelle prossime settimane”.

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria con il ripristino e la bitumatura della strada.

La strada assicura l’accesso a buona parte delle case coloniche della borgata unitamente alla pedemontana di Costa Pisu, con il collegamento ai restanti poderi e al centro dell’abitato.

La strada, ubicata in prossimità del confine con i Comuni di Simaxis, Villaurbana e Palmas Arborea e realizzata in terra battuta dall’Etfas negli anni ‘50, solo negli anni ’80 è stata asfaltata.

L’alluvione aveva pesantemente danneggiato l’arteria condizionando la viabilità in tutta la zona.

“Da troppi anni su quella strada non sono state eseguite manutenzioni significative e per questo motivo le sue condizioni sono progressivamente decadute

– sottolineano il Sindaco Lutzu e l’Assessore Pinna -.

I disagi per i residenti e per chi in opera quell’area erano evidenti con una strada in gran parte dissestata.

L’intervento consente di ricostruire un’ossatura stradale in grado di garantire la normale percorribilità in sicurezza, anche in relazione alla tipologia di traffico pesante presente nella zona.

Ma anche operare un intervento di pulizia e sistemazione delle fasce laterali di pertinenza, per ridare piena funzionalità anche a queste ultime”.

Sempre questa mattina il Sindaco Lutzu e l’Assessore Pinna hanno effettuato un sopralluogo nella frazione di San Quirico.

Qui a breve saranno realizzati alcuni significativi interventi di manutenzione sul manto stradale per consentire la piena fruibilità della viabilità.