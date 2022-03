Il trucco permanente: tutto quello che c’è da sapere

Il trucco permanente, se eseguito dai professionisti del settore, può rivelarsi un ottimo investimento per risparmiare tempo e soldi.

Questa tecnica di pigmentazione, non molto differente da quella utilizzata per realizzare tatuaggi, permette di migliorare alcuni aspetti del viso.

Si possono accentuare i dettagli del volto o realizzare un vero e proprio make up fatto appositamente per durare nel tempo e in grado di resistere anche all’acqua e al sudore.

Il consiglio, tuttavia, è quello di utilizzare questa tecnica solo per i dettagli discreti, per esempio si possono migliorare o intensificare le sopracciglia oppure per dare allo sguardo un po’ di profondità con una linea sottile.

Ma oltre al trucco permanente, fatto appositamente per durare nel tempo, esiste anche quello semipermanente, ma la sua durata varia dai 2 ai 3 anni. Per conoscere tutte le differenze è possibile visitare il sito www.truccopermanente.it ed eventualmente chiedere una consulenza.

I principali vantaggi del trucco permanente

Prima di sottoporsi al trattamento del trucco permanente è bene valutare i vantaggi e gli svantaggi.

Infatti, il trucco permanente come abbiamo già anticipato prima è stato inventato per durare, e per questo motivo cercare di toglierlo, soprattutto da zone molto delicate, è praticamente impossibile. Ma senza ombra di dubbio il trucco permanente ha anche dei vantaggi come per esempio:

Permette di perfezionare o intensificare alcune zone del viso, proprio come un vero make up, ma con il vantaggio aggiuntivo che non ci sarà bisogno di ripassare il trucco o di doversi truccare ogni mattina.

Il trucco permanente è resistente all'acqua e al sudore, infatti dopo aver effettuato il trattamento potrai dimenticare tutte le matite per il trucco.

Grazie al trucco permanente potrai risparmiare qualcosa sui prodotti del make up, che una volta completato il trattamento risulterebbero inutili, come per esempio le matite labbra, quelle per le palpebre e quella per le sopracciglia.

Gli eventuali svantaggi

Arrivata a questo punto della lettura dovresti aver compreso a pieno tutti i vantaggi e i lati positivi di questo trattamento, ma per alcune persone il trucco permanente potrebbe presentare alcune controindicazioni, come per esempio:

Le donne incinte o le persone che presentano problematiche della pelle dovrebbero evitare di sottoporsi a questo trattamento, o comunque consultare preventivamente uno specialista .

Il trucco permanente, come dice la parola stessa, è indelebile e non si può togliere quindi deve essere eseguito da un professionista che sappia accontentare le richieste del cliente.

Per le persone che presentano una pelle molto sensibile potrebbe rivelarsi un trattamento alquanto fastidioso.

In quali zone posso fare il trucco permanente?

Solitamente la tecnica del trucco permanente viene utilizzata sulle zone del viso per correggere eventuali discromie oppure accentuare le zone prive di peluria. Principalmente chi approccia a questa tecnica opta sempre per andare a delineare maggiormente le sopracciglia, tramite la tecnica del microblading.

Ma è anche possibile delineare maggiormente il contorno delle labbra e anche quello degli occhi, disegnando una sottile linea come se fosse quella dell’eyeliner.

Solitamente si consiglia di iniziare con colori neutri, il più possibile vicini a quelli del colore naturale della propria pelle e con tratti sottili.

Molte donne che decidono di avvalersi del trucco permanente lo fanno per evitare di doversi truccare ogni mattina.

Tuttavia, per evitare di ritrovarsi in spiacevoli situazioni è consigliabile affidarsi solo ed esclusivamente a professionisti e di rivolgersi a centri estetici specializzati in trucco permanente, in questo modo potrai essere certa di ottenere il risultato che volevi senza alcun rischio per la salute.