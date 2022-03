Il trader che muove la Sardegna: intervista ad Alessandro Manunta

Alessandro Manunta, Sardo, 28 anni. Imprenditore, operatore di borsa, scrittore e formatore.

E’ indubbiamente il trader sardo più discusso sui social e non. Spesso ospite in importanti trasmissioni televisive del settore ed eventi live in cui viene chiamato come speaker. Il suo spirito imprenditoriale, la sua leadership e il suo saper “muovere le masse” d’altronde non sono mai stati un segreto per nessuno.

Manunta ha organizzato un evento completamente gratuito a Olbia in programma per il 21 Aprile 2022 ore 20:00 presso l’Hilton Hotel di Olbia, andato sold out in sole 48 ore e che vedrà persone di tutta Italia raggiungere l’isola per ascoltare l’esperienza personale del trader sui mercati finanziari.

Alessandro infatti spiegherà cosa sono e come si muovono i mercati finanziari, le differenze tra forex, azionario & crypto e come si può guadagnare dal trading online con la sua strategia.