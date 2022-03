Il Sindaco Andrea Lutzu questa mattina ha riunito il Centro operativo comunale di Protezione civile per un esame della situazione alla luce dell’evolversi dell’emergenza umanitaria legata alla guerra in Ucraina

Nella sala consiliare del Comune, insieme al COC, si sono ritrovati i rappresentanti della Prefettura, della ASL, della Protezione civile provinciale, delle associazioni di volontariato di protezione civile e quelle assistenziali.

Il Sindaco Lutzu ha annunciato l’apertura del COC dedicato all’emergenza profughi “per coordinare al meglio le azioni di accoglienza e assistenza, facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi 2 anni di pandemia e sfruttando le competenze a la rete di solidarietà consolidata”.

“L’obiettivo dell’incontro era fare una mappa dei bisogni e concordare azioni comuni – spiega il Sindaco Lutzu -. L’avviso pubblico per la ricerca di locali da destinare all’accoglienza sta dando ottimi risultati e da parte della comunità cittadina c’è una grande sensibilità verso i profughi e le vittime di questo assurdo conflitto. È evidente a tutti però che occorre un coordinamento delle misure di accoglienza perché queste siano efficaci. Non dimentichiamo che siamo ancora alle prese con un’emergenza sanitaria e che in Ucraina si registrano bassi tassi di vaccinazione. La stessa ASL ha posto l’esigenza prestare il massimo dell’attenzione alla sorveglianza sanitaria per il Covid, ma anche per altre patologie. La profilassi vaccinale sarà fondamentale a garanzia dei profughi in arrivo in città, ma anche a tutela della nostra comunità”.

Tra le altre azioni sulle quali si sta lavorando ci sono quelle per la prima accoglienza, la registrazione degli arrivi, il supporto linguistico, sanitario e psicologico, l’assistenza scolastica.

Lunedì prossimo aprirà un centro di raccolta farmaci allo Smart di Torangius.

L’associazione Domus Oristano garantirà l’apertura il lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19, il mercoledì e giovedì anche di mattina dalle 9,30 alle 12.

Sarà possibile donare antidolorifici, antibiotici, coagulanti, cotone, bende e garze, disinfettanti, cerotti, flebo e soluzione fisiologica, cortisonici, siringhe, punti sterili, pomate per ustioni e teli termici.