Il Seminario Arcivescovile di Cagliari accoglie sette profughi ucraini

Venerdì 25 marzo 2022, alle ore 9.30, nel Seminario arcivescovile di Cagliari (via

mons. Cogoni 9) l’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi, il direttore della Caritas

diocesana di Cagliari don Marco Lai e la comunità della Parrocchia San Nicola di Bari di

Muravera accoglieranno un gruppo di sette profughi ucraini arrivati nel capoluogo sardo

attraverso i voli umanitari organizzati da Caritas Italiana grazie al supporto di Open

Arms.

Il momento di benvenuto ai profughi, che troveranno ospitalità presso la stessa comunità

parrocchiale grazie al coordinamento della Caritas diocesana, sarà l’occasione per fare il

punto sull’accoglienza attivata finora dalla Chiesa cagliaritana, che vede ospitate una

settantina di persone, grazie alle disponibilità (oltre 500 posti) ricevute da parte di

parrocchie, famiglie, istituti religiosi maschili e femminili e altre realtà diocesane.

«Un impegno – sottolinea il direttore Caritas don Marco Lai – che testimonia la presenza della Chiesa in prima linea come “comunità accogliente” verso persone che fuggono dalle

atrocità e dalle violenze della guerra, e il desiderio di mettersi in gioco attraverso gesti

concreti di solidarietà».

Fonte Immagine: http://www.comuni24ore.it/2020/01/17/il-nuovo-arcivescovo-di-cagliari-mons-giuseppe-baturi-in-consiglio-comunale/#google_vignette