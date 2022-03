Il Rotary club di Oristano nel suo 54° anno di servizio festeggia la nascita del “Club Interact”, riservato ai giovanissimi di età compresa tra i 12 e i 18 anni

Dopo 54 anni di servizio il club di Oristano, guidato quest’anno dalla Presidente Adriana Muscas, ha fatto da padrino alla nascita del club Rotary per i giovanissimi:

L’INTERACT. Questo nuovo club completa la gamma dei club di servizio per età, costituito anche dal ROTARACT (club riservato ai giovani dai 18 a 30 anni), che il club di Oristano

aveva costituito nell’anno 2012/2013.

Nella partecipata cerimonia, svoltasi al Mistral 2 di Oristano (sede del club) il 28 febbraio scorso, erano presenti non solo numerosi soci dei 3 club, ma diverse rappresentanze degli altri club dell’isola, oltre al Governatore del Distretto 2080 (che comprende Roma, Lazio e Sardegna) Gabriele Andria, due precedenti Past Governor, e diverse altre autorità

rotariane del Distretto. Presenti anche il Presidente e il Segretario degli altri 2 club di servizio che operano ad Oristano, Lions e Soroptimist.

La scelta della data della consegna della “Charta Costitutiva” del nuovo club non è stata casuale: il club ha festeggiato i suoi 54 vanni di servizio (era stato ammesso a far parte del

Rotary International nell’anno 1967/1968), i 117 anni di vita del Rotary International (costituito a Chicago il 23 febbraio del 1905) e ovviamente la nascita del nuovo club.

I soci

fondatori del nuovo club Interact sono 12 e, come prima Presidente, è stata designata Eleonora Foddis.

Il Rotary è un’associazione diffusa in tutto il mondo, che oggi vanta una rete globale costituita da 1,2 milioni di uomini e donne con grande disponibilità al servizio: sono professionisti e imprenditori che credono in un mondo etico, fatto di uguaglianza, rispetto, e aiuto reciproco, a prescindere da razza, religione, credo e orientamento politico. Una dei maggiori successi del Rotary è certamente la lotta, praticamente quasi vinta, per l’eliminazione della

Poliomielite dal mondo.