Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Alghero con i consiglieri Monica Pulina e Giovanni Monti evidenzia un disservizio presente dall’inizio del 2022 che riguarda l’operatività della biglietteria della Stazione Ferroviaria di via Don Minzoni ( Sant’Agostino vecchio)

La questione è stata recentemente partecipata e condivisa con i gruppi di maggioranza, con il Sindaco e con l’assessore alla mobilità che in questi ultimi anni hanno sollecitato in più occasioni l’Arst per la risoluzione di problematiche connesse al trasporto Pubblico Locale.

Dopo i disservizi legati alla chiusura della biglietteria Arst di via Catalogna è purtroppo la volta della biglietteria della Stazione Ferroviaria di Alghero nella quale transitano giornalmente circa 1.500 utenti che si avvalgono del collegamento ferroviario tra Alghero e Sassari e viceversa.

Da dicembre 2021, infatti, sono andati in pensione 5 dipendenti ARST, ad oggi non ancora sostituiti.

Attualmente il personale preposto alla vendita dei biglietti è costituito da sole 2 persone, evidentemente non in grado di assicurare la piena copertura ed operatività del servizio. “Sono necessari almeno altri 3 addetti per consentire la piena operatività della biglietteria” sostengono Monti e Pulina.

La biglietteria dovrebbe essere operativa dall’h 05:10 invece apre all’h 06.30 fino alle 13.00.

Il pomeriggio la biglietteria dovrebbe rimanere aperta fino all’arrivo dell’ultimo treno all’h 21.15 invece è chiusa.

Peraltro, la biglietteria automatica presente in stazione funziona a singhiozzo, ed evidentemente non è in grado di garantire certezza nell’erogazione dei biglietti. La scorsa settimana si è anche registrato un episodio di aggressione all’addetto presente da parte di due giovani che gli si sono scagliati contro perché la biglietteria automatica non funzionante ha trattenuto il denaro e non ha erogato il biglietto.

Gli addetti, quando presenti, non hanno, tra l’altro, la facoltà di intervenire sulla biglietteria automatica.

Da circa un anno è disponibile una specifica Applicazione: Tabnet, che consentirebbe l’acquisto dei titoli di viaggi direttamente dagli smartphone, ma evidentemente l’utilizzo di queste tecnologie non è ancora alla portata di tutti e, probabilmente l’Arst dovrebbe fare uno sforzo ulteriore per promuoverne quanto più possibile l’utilizzo.

“Anche in vista della prossima stagione turistica e del maggior ricorso al treno anche da parte di cittadini stranieri sarebbe opportuno che si provvedesse a garantire la piena operatività della biglietteria con le risorse umane e una copertura oraria adeguata. A Sorso il medesimo problema si è risolto, confidiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile anche ad Alghero” Chiudono Monti e Pulina.