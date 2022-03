Il futuro della cucina italiana

Ivar Foglieni, presidente dell’Unione Cuochi Regione Lombardia, ci ha raccontato il suo progetto. Tra spunti e riflessioni, ecco quali sono le prospettive del futuro della cucina italiana.

“Sono nato tra le pentole da genitori ristoratori (mio padre voleva facessi l’avvocato), ho proseguito il mio percorso di crescita nel settore turistico alberghiero-ristorativo. Da oltre dieci anni entro al ristorante solo per sedermi a tavola. Ormai i figli in modo eccellente seguono le mie orme. Da dieci anni a questa parte mi diletto perché per me è una avventura e non un lavoro. Mi sono ritagliato uno spazio nel settore dei “progetti” di internazionalizzazione di risorse umane nello specifico del settore alberghiero-ristorativo dando la possibilità non solo ai ragazzi europei ma anche a tutti gli Stati del mondo. Ho portato in Italia studenti tirocinanti da 18 paesi Europei e ora sto spaziando in Russi e Ucraina (in questo momento difficile), in Vietnam, Azerbaigian, Georgia, Tagikistan, Uzbekistan, Canada ecc. Questo progetto è fatto per insegnare a Cuochi e Camerieri il metodo corretto della manipolazione e servizio dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici italiani.”

E continua: “le risorse umane che arrivano in Italia sono motivate, entusiaste, attente e disponibili ad acquisire nozioni tecnico-pratiche della nostra naturale operatività.

È una avventura e come tutte le avventure non sai mai cosa succederà il giorno seguente. Quasi ogni giorno ricevo richieste di cuochi e camerieri non solo dall’Italia ma anche da diversi stati del mondo.

Ho girato 29 stati per promuovere la cucina italiana. Cucina semplice, quella che si mangia tutti i giorni, quella che è portatrice di sapori e profumi. Quella che rimane in mente decine di anni e che non “sfuoca” mai.”

