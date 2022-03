Il Centro studi agricoli chiede il rinvio di 30 giorni della scadenza domande sui bandi PSR Sardegna

Il Centro studi Agricoli, in data odierna ha inviato una richiesta indirizzata all’Assessora Regionale all’Agricoltura, con la

richiesta di rinviare la data di scadenza di alcuni bandi sul PSR

Sardegna che riguardano l’agricoltura, si tratta in particolare di tre

bandi, le cui domande apriranno il 1 Aprile e scadranno 30 giorni dopo,

nello specifico sono la misura PSR Sardegna 6.1 che riguarda il

contributo di 35.000 ai giovani sino ai 40 anni, che si insediano per la

prima volta in agricoltura, della misura 4.1 che riguarda gli

investimenti nelle aziende agricole, la cui domanda aprirà il 2 Maggio

e la misura 4.2 investimenti delle aziende agro alimentari che aprirà

il 16 Maggio. La richiesta di una proroga della data della scadenza è

frutto, afferma Tore piana Presidente del Centro Studi Agricoli, di

numerosissime segnalazioni che quotidianamente giungono nei nostri

uffici, suffragate da valide motivazioni, quali diverse rettifiche degli

stessi bandi da parte dell’Assessorato regionale all’agricoltura,

come la modifica dei prezzi standard e in particolar modo oggi, il

prezziario regionale agricolo, cui le aziende devono far riferimento,

per i loro progetti, non ancora aggiornato e fermo da anni, con prezzi

di riferimento completamente superati. Queste motivazioni, che come CSA

riteniamo di fondamentale importanza, ci hanno indotto a richiedere con

urgenza la proroga di 30 giorni, perché penalizzerebbero gravemente le

imprese agricole della Sardegna, conclude Tore Piana.